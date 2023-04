Com o apoio do TCE, MPC abre inscrições para mesa redonda sobre prevenção a desastres no AM

Redação AM POST

Para discutir formas de prevenção a desastres naturais como as recentes tragédias ocasionadas por deslizamentos de terras em Manaus após fortes chuvas do inverno amazônico, o Ministério Público de Contas (MPC), com apoio do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), abriu inscrições para uma mesa redonda que terá como foco a ‘Crise Climática e Prevenção de Desastres no Amazonas’.

O encontro contará com palestras e debates de representantes nacionais da Defesa Civil, além de integrantes de órgãos do Estado e de municípios do interior do Amazonas.

O evento será realizado no dia 28 de abril e as inscrições podem ser feitas por meio do site da Escola de Contas Públicas (ECP), pelo endereço virtual https://tceam.moodle360.com.br/ead/enrol/index.php?id=783. Podem participar líderes comunitários, estudantes, servidores públicos, entre outros.

Apesar de ser realizado presencialmente, no auditório da Corte de Contas amazonense, o evento terá transmissão ao vivo por meio das redes sociais do TCE-AM, entre elas YouTube, Facebook e Instagram. Pensando na inclusão social, a transmissão também contará com a participação de intérpretes da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

O presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro, a realização do evento acontece em um momento em que se intensificam os desastres ocasionados pelas fortes chuvas na região.

“A ideia da realização da mesa redonda surgiu a partir da intensificação dos eventos climáticos extremos na nossa região. Alagamentos, desbarrancamentos, enchentes e vazantes tornaram-se mais frequentes nos últimos anos, prejudicando populações vulneráveis às mudanças climáticas. É necessário implementar políticas públicas para evitar esses desastres e agir rapidamente em caso de ocorrência”, destacou o presidente do TCE-AM, Érico Desterro.

Entre os participantes já confirmados na mesa redonda está o presidente da Associação Amazonense de Municípios (AAM) e prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson José de Souza; o Secretário-Executivo de Proteção e Defesa Civil, Gladiston Silva; o secretário de estado do Meio Ambiente, Eduardo Costa Taveira; o secretário municipal de Segurança, Sérgio Fontes; a defensora pública Manuela Cantanhede Veiga Antunes, entre outros.

Idealizador do encontro, o procurador de contas Ruy Marcelo destacou que o objetivo principal do evento é o de reunir e debater com as autoridades responsáveis pela condução das políticas públicas relativas à defesa civil municipal e estadual, bem como de comunicar à sociedade as ações e planejamentos em curso.

“Será uma oportunidade preciosa para que todos possam se informar sobre os projetos em curso, sobretudo sobre planejamentos, em níveis federal, estadual e municipal para prevenção dos desastres e fortalecimento das ações de resposta, tratando de enchentes, estiagens e chuvas. Vale a pena participar para se informar e interagir com esses atores que são os responsáveis pela elaboração de políticas públicas que podem salvar vidas”, explicou o procurador do MPC.