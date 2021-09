FGV divulga resultado final de concurso público do TCE-AM para os cargos de TI e Obras Públicas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou, na manhã desta segunda-feira (27), o resultado final do concurso público para os cargos de Auditoria de Obras Públicas e Auditoria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM).

Os resultados foram publicados no Diário Oficial Eletrônico (DOE) do TCE-AM na manhã desta segunda-feira (27). Os candidatos podem consultar a lista final para os dois cargos no site da FGV, disponível em https://conhecimento.fgv.br/concursos/tceam21/03, ou na edição do Diário Oficial Eletrônico, em https://doe.tce.am.gov.br/.

Ao todo serão preenchidas 15 vagas para o cargo de Auditor de Tecnologia da Informação, e mais cinco vagas para o cargo de Auditor de Obras Públicas. Os vencimentos são de R$ 8.328,77 mais benefícios.

“Sabemos da expectativa criada por todos os candidatos e, por isso, estamos extremamente felizes com a divulgação dos primeiros candidatos aprovados. Vamos aguardar todos os trâmites necessários para, em breve, tê-los conosco na Corte de Contas”, destacou o presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello, ao parabenizar os participantes do concurso pela dedicação.

Demais cargos

De acordo com informações da FGV, banca realizadora do certame, a expectativa é de que os resultados dos concursos para vagas em Auditoria Governamental e Ministério Público de Contas (MPC) sejam divulgados nos próximos dias. Os candidatos disputam, ao todo, 18 vagas para Auditoria Governamental e outras duas vagas para o MPC.

Foram mais de 15 mil candidatos inscritos na busca por uma vaga no quadro de servidores do TCE-AM.

“Esse concurso era muito esperado por todos nós. Pela grande quantidade de inscritos e pela qualidade das questões contidas nas provas, podemos ter certeza que todos os candidatos aprovados terão excelência na realização dos trabalhos na Corte de Contas”, comentou o coordenador da comissão do concurso, conselheiro Érico Desterro.

Confira o resultado:

