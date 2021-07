Presidente do TCE-AM receberá título de sócio honorário da Academia de Ciências e Letras Jurídicas do Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Mario de Mello, receberá da Academia de Ciências e Letras Jurídicas do Amazonas (ACLJA-AM) o título de sócio honorário. A condecoração será entregue no evento em comemoração dos quatro anos da Academia, nesta terça-feira (13), às 20h, na Pizzaria Loppiano, localizada na Rua Major Gabriel, Praça 14.

Continua depois da Publicidade

O conselheiro-presidente se unirá a um hall de ilustres da área jurídica do estado do Amazonas como sócio honorário. Além das homenagens, o evento de aniversário da Academia contará com o lançamento da título, revista científica, do site, e do hino da ACLJA.

Durante o evento também serão feitas a outorga da Medalha de Ouro e do Mérito Bernardo Cabral, concedidas a outras autoridades jurídicas do Amazonas.

* Com informações da assessoria de imprensa