TCE-AM convoca aprovados na Residência Jurídica e Contábil para apresentação de documentos e início das atividades

A Escola de Contas Públicas (ECP) do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) convocou os aprovados no Programa de Residência Jurídica e Contábil realizado pela Corte de Contas para apresentação dos documentos para início das atividades.

A convocação foi oficializada na edição desta quinta-feira (10) do Diário Oficial Eletrônico (DOE) da Corte de Contas. Segundo a publicação, os convocados devem apresentar os documentos a partir desta sexta-feira (11), presencialmente, das 8h às 15h, na Diretoria Geral da Escola de Contas Públicas, na sede do TCE-AM.

O início das atividades está prevista para a próxima terça-feira (15), com solenidade de assunção das funções às 09h durante a 28ª sessão do Tribunal Pleno, que é transmitida ao vivo pelas redes sociais da Corte de Contas.

Programa de Residência Jurídica e Contábil

Com bolsa-auxílio de R$ 3 mil, o processo seletivo do Programa de Residência Jurídica e Contábil ofereceu 30 vagas para preenchimento, da seguinte forma: 20 na área jurídica e 10 na área de contabilidade, sendo 10% destinadas à pessoa com deficiência em cada área do conhecimento.

Durante 24 meses, os alunos-residentes terão atividades práticas de segunda a sexta-feira, nos turnos matutino ou vespertino, com uma carga horária de cinco horas.

Lançado em abril de 2023, o certame foi destinado a bacharéis em Direito ou Ciências Contábeis que teriam interesse em aprimorar as suas habilidades através da práxis das atividades desenvolvidas na Corte de Contas.

No total, 889 candidatos realizaram as provas divididas entre questões objetivas e discursivas realizada no dia 04 de junho deste ano.

Redação AM POST