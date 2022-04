TCE-AM faz doação de veículo para Polícia Militar do Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) realizou na manhã desta segunda-feira (25/04) a doação de um veículo do tipo multivan para a Polícia Militar do Amazonas (PMAM). Conforme a Corte de Contas, o veículo já foi utilizado para diversas atividades cotidianas do TCE-AM no Estado e na capital amazonense.

Continua depois da Publicidade

O veículo doado, a partir de solicitação via SEI, visa colaborar com o exercício das funções da Banda de Música da PMAM otimizando a qualidade e a economicidade da organização e de seus integrantes.

Conforme o presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro, ele juntamente com o Tribunal de Contas esperam que a multivan doada atenda as necessidades da PMAM, além de contribuir para o desenvolvimento dos seus trabalhos.

“Ficamos felizes que possamos contribuir com a Polícia Militar através da doação desse veículo, instituição essa que possui uma parceria antiga com o Tribunal de Contas e de uma forma geral é muito importante para o estado do Amazonas. Desejamos que faça bom uso do veículo e que ele venha somar com o serviço prestado pela Banda de Música da PMAM.” afirmou o presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro.

Continua depois da Publicidade

O comandante-geral da PMAM, coronel Vinícius Almeida, também relembra a parceria de longa data entre os órgãos públicos e explana sobre a importância desse ato para a instituição.

“O Tribunal de Contas do Estado do Amazonas tem sido um grande parceiro da Polícia Militar, sendo um órgão de extrema importância para nós a partir do trabalho que desempenha, sempre buscando atingir o bem maior para a sociedade. A nossa parceria se estende ainda mais aqui hoje, quando o Tribunal de Contas faz a entrega de um veículo para nossa banda de música, esse equipamento vai nos ajudar imensamente no deslocamento e possibilitar uma eficiência muito maior com a banda de música.” ressaltou o comandante-geral da PMAM, Coronel Vinícius Almeida.

Continua depois da Publicidade

A solenidade de entrega do veículo à PMAM contou com a assinatura do termo de doação e a presença da Banda de Música da Polícia Militar do Amazonas.