TCE-AM nomeia aprovados em concurso público

Redação AM POST

O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Mario de Mello, nomeou os 20 candidatos aprovados no concurso público realizado pela Corte de Contas para os cargos de Auditoria de Obras Públicas e Auditoria de Tecnologia da Informação. As nomeações foram publicadas no Diário Oficial Eletrônico (DOE) de quarta-feira (6). Os nomes podem ser consultados em doe.tce.am.gov.br.

Os candidatos devem apresentar as documentações das 8h às 12h30 (horário Manaus), presencialmente na Corte de Contas. O prazo para apresentação dos documentos é de 30 dias após a publicação da nomeação. É necessário apresentar documentação original e cópia dos seguintes documentos:

Certidão de nascimento ou casamento; título de eleitor, com comprovante de votação na última eleição; comprovante de ter exercido efetivamente a função de jurado; certificado de reservista, para os candidatos do sexo masculino; cédula de identidade; declaração de bens e rendimentos atualizada; CPF; documento de inscrição no PIS/PASEP; foto 3×4; comprovante de escolaridade; comprovação dos requisitos enumerados em edital; declaração de acumulação em cargo público; certidões dos fóruns criminais; folhas de antecedentes da Polícia Federal e Polícia Estadual; declaração de penalidade pública administrativa; comprovante de residência, e o curriculum vitae resumido.

Candidatos convocados

Foram convocados quatro candidatos de ampla concorrência para o cargo de Auditoria de Obras Públicas, e mais um candidato com deficiência. Para o cargo de Auditor de Tecnologia da Informação, foram convocados 15 candidatos.

Em caso de não apresentação dos documentos pelos candidatos dentro do prazo, ou reprovação nos exames médicos, serão convocados os candidatos que sucederem na ordem de classificação.

Após a aprovação dos documentos submetidos, os candidatos já estarão aptos a tomar posse das vagas na Corte de Contas.

* Com informações da assessoria de imprensa