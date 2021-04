A pandemia da Covid-10 tem gerado mais ataques de hackers?

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

É impossível negar que a pandemia de coronavírus desafiou empresas em todo o mundo a se adaptarem, e forçou uma aceleração da transformação digital entre os negócios. Muitos empresários se viram obrigados, por exemplo, a adaptarem o seu formato de relação de trabalho ao regime home office, fazendo com que o “ trabalhar de casa” se tornasse realidade para muitos colaboradores.

Embora o primeiro passo dessa adaptação tenha sido um sucesso para muitas empresas, com funcionários respondendo bem ao regime de trabalho remoto, por outro lado, um ponto de atenção tem sido negligenciado por muitos empresários: a segurança da informação. É que desde o começo da pandemia, é cada vez maior o número de ataques cibernéticos às empresas. E esse é um risco que empresas não podem ignorar.

Continua depois da Publicidade

A COVID-19 tem impacto na segurança dos dados na internet?

“Se puder, fique em casa”. Essa foi uma das frases mais ditas durante as campanhas que surgiram em relação à contenção do vírus da Covid-19. E estar em casa impactou a forma como as pessoas se relacionam entre si e com a internet.

Com funcionários trabalhando em casa, é cada vez maior a dependência da tecnologia para a comunicação. É preciso estar na internet para conversar, trocar e-mails, fazer ligações, enviar arquivos… O ambiente de trabalho remoto se tornou um espaço online de cada vez maior facilidade de acesso; Até mesmo por hackers.

O que mudou em termos de segurança cibernética?

Quanto maior a exposição de dados à internet, maior também é o risco de ataques. É por isso que as empresas precisam sim prestar atenção na segurança de informações de seus funcionários remotos.

Continua depois da Publicidade

Para se ter uma ideia, pesquisas apontam que 47% das pessoas tendem a cair em um esquema de phishing enquanto trabalham em casa. O relatório “The Psychology of Human Error” entrevistou 1.000 trabalhadores nos Estados Unidos e 1.000 no Reino Unido no auge do surto de COVID-19 em abril do ano passado, e a pesquisa descobriu que 43% dos trabalhadores admitiram ter cometido erros que resultaram em repercussões na segurança cibernética da empresa.

É de se esperar que hackers aproveitem a pandemia e a vulnerabilidade dos funcionários que trabalham em casa para aplicarem golpes que vão desde o scam, até mesmo ao roubo ou sequestro de informações sigilosas. Uma das razões para o crescimento desses ataques pode ser devido ao fato de que algumas empresas de pequeno e médio porte permitem que seus funcionários usem seus próprios dispositivos para acessar informações corporativas.

Continua depois da Publicidade

Ao usar um computador pessoal ou laptop para acessar arquivos e dados corporativos, os usuários ficam mais expostos a ataques cibernéticos, especialmente em redes domésticas sem a proteção de criptografia. Aliás, as redes Wi-Fi domésticas são muito mais fáceis de atacar.

Garanta segurança extra ao utilizar uma VPN

As Virtual Private Networks, em português, redes privadas virtuais, adicionam mais uma camada de proteção ao uso da Internet em casa, já que elas criam criptografias seguras para toda a informação que é trocada. Em uma explicação bem simples, a VPN cria um túnel encriptado para que a sua máquina possa acessar à internet sem que o seu provedor consiga registrar as suas atividades. Por isso, para garantir segurança no envio e recebimento de dados, é ideal que você Criptografe sua conexão com uma VPN.

Continua depois da Publicidade

Como empresas e funcionários podem aumentar a segurança cibernética

Os funcionários que trabalham em casa precisam implementar algumas práticas básicas para garantir a segurança das informações corporativas. Por exemplo, o uso de software antivírus e anti malware. É claro que programas antivírus não são 100% seguros, mas eliminam muitos ataques de baixo nível, e em conjunto com outras ações, oferecem uma certa proteção.

A equipe também precisa ser treinada em relação às melhores práticas e procedimentos para troca de informações e dados, escolha de senhas, compartilhamento de arquivos e armazenamento em nuvem. Os colaboradores também devem estar cientes de que precisam verificar a autenticidade do endereço do remetente ao receber e-mails.

Concluindo…

Estar na internet é correr riscos, já que as conexões podem ser bastante vulneráveis. Por isso, colocar os esforços para que a sua conexão seja o mais segura possível é sempre uma decisão certa.