Apple lança iPhone 14 em quatro versões; confira valores

Redação AM POST*

A Apple realizou nesta quarta-feira (7) um evento na Califórnia (EUA) para apresentar os novos iPhones 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e Pro Max (confira as novidades). A empresa também oficializou três novas versões do Apple Watch Series 8 e os fones de ouvido AirPods Pro 2.

Continua depois da Publicidade

Os quatro modelos agora podem operar por comunicação via satélite para casos de emergência. Com isso, será possível pedir socorro mesmo sem sinal de operadora.

Os celulares também ganharam um detector de acidentes e podem identificar uma batida de carro, por exemplo. Nessas situações, os aparelhos acionam socorristas e contatos de emergência do usuário por conta própria. A funcionalidade também está disponível nos novos Apple Watch.

Valores

A empresa já divulgou os preços dos modelos do iPhone 14 no Brasil. O mais barato da linha é o iPhone 14 de 128 GB, que será comercializado por R$ 9.499.

Continua depois da Publicidade

Por outro lado, o iPhone 13 Pro Max, celular mais avançado da empresa, será vendido por até R$ 15.499 na versão com 1 TB de armazenamento.

Com o lançamento os preços dos modelos de celulares de gerações anteriores. Os descontos variam de acordo com o espaço de armazenamento escolhido.

Continua depois da Publicidade

iPhone 14 e 14 Plus

Em sua nova geração de celulares, a Apple anunciou o iPhone 14 e o iPhone 14 Plus. Os celulares têm telas de 6,1 polegadas e 6,7 polegadas, respectivamente. A versão mini, que existia desde o iPhone 12, não recebeu uma atualização.

Os dois novos celulares da linha padrão são equipados com o processador A15 Bionic (usado primeiro no iPhone 13) e seguem com um visual parecido do modelo de 2021, com duas câmeras traseiras dispostas na diagonal e o entalhe, a região que abriga a câmera de selfie.

Continua depois da Publicidade

O iPhone 14 Pro e o Pro Max têm telas de 6,1 polegadas e 6,7 polegadas, respectivamente. Nos dois celulares, houve uma redução do entalhe da câmera de selfie. O aparelho vai aproveitar a área em animações do sistema, como chamadas de áudio e notificações.

A Apple também implementou o modo Always On Display (tela sempre ligada) para exibir widgets e outras notificações na tela de bloqueio, recurso já disponível há mais tempo para usuários de Android.

O iPhone Pro e o Pro Max têm câmera traseira principal de 48 megapixels, além de câmeras ultrawide de 12 megapixels e, teleobjetiva de 12 megapixels.

*Com informações do G1