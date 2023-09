A Apple apresentou nesta terça, 12, a nova geração do iPhone em seu principal evento do ano, o Wonderlust. A família do iPhone 15 é composta por quatro novos modelos, repetindo a tradição dos últimos anos. No Brasil, os preços dos novos aparelhos variam entrem R$ 7,3 mil até R$ 13,4 mil, no caso do iPhone 15 Pro Max. Ainda não há informações sobre a disponibilidade dos dispositivos no país.

Esses novos celulares trazem mudanças esperadas há algum tempo pelo mercado, como a inclusão da porta USB-C, porém não apresentam grandes surpresas em relação às configurações gerais. Além disso, o modelo estará disponível nas cores preto, rosa, azul, verde e amarelo, excluindo a tradicional opção branca.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em vídeo pré-gravado no Apple Park, sede da empresa em Cupertino, na Califórnia, o presidente executivo da Apple, Tim Cook, comentou sobre os produtos da empresa, incluindo a nova linha de computadores MacBook, que contará com um novo processador (M2) desenvolvido pela própria empresa. O empresário destacou o sucesso da migração para os chips próprios com os lançamentos mais recentes, abandonando assim os componentes fornecidos até então pela Intel.

Com o lançamento dos novos celulares, a empresa atualizou seu catálogo de dispositivos, deixando alguns modelos antigos de fora das lojas oficiais, embora ainda estejam disponíveis no varejo. Serão descontinuados os modelos iPhone 12, iPhone 13 mini, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Veja matéria recomendada Saiba mais: sobre o Brasíl eo mundo. Clique aqui

Recursos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O iPhone 15 traz a chamada “ilha dinâmica”, recurso que reúne no topo da tela o leitor biométrico de rosto (Face ID) e a câmera de selfie, ao mesmo tempo que notificações são integradas ao entalhe da tela. A ferramenta foi lançada no ano passado com o iPhone 14 Pro.

A versão básica do iPhone 15 tem 6,1 polegadas, enquanto o iPhone 15 Plus vem com 6,7 polegadas. Além disso, o iPhone 15 e o irmão Plus trazem tela de 2 mil nits (uma medida de brilho), com promessa de maior luminosidade para o usuário. A câmera principal das versões tradicionais também aumentou. Agora, a lente principal passa a ter 48 megapixels, em comparação aos 12 megapixels da versão passada. A lente de 48 MP já havia sido antecipada para a versão “Pro” do iPhone 14, revelado no ano passado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A câmera do iPhone 15 vai ter um zoom de 2 vezes na lente telefoto, com maior resolução (12 MP, 52 mm). O recurso também poderá ser utilizado em vídeos.

Nas fotos, não vai mais ser necessário mudar para o modo retrato para fazer uma foto com o fundo desfocado. A partir de agora, o sistema de câmeras do iPhone vai identificar quando é necessário ativar o modo retrato, sem precisar que o usuário selecione manualmente a funcionalidade – que será ativada por meio de aprendizado de máquina. As câmeras frontais devem continuar com a mesma resolução dos celulares do ano passado, de 12 MP.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Reciclagem

De acordo com a empresa, o aparelho também é feito com materiais reutilizados: são 75% de alumínio reciclado e 100% de cobalto reciclado na bateria. O iPhone 15 e o iPhone 15 Plus vão trazer o “antigo” processador A16 Bionic, até então exclusivo do iPhone 14 Pro e do iPhone 14 Pro MAX.

Apple muda conector para carregador após pressão da UE

A maior mudança na nova família do iPhone talvez seja a adoção da entrada USB-C, padrão de conexão que já existia em outros eletrônicos e que aparece, pela primeira vez, no produto da Apple. A novidade significa não apenas a troca de porta de carregamento e transferência de dados – é também um símbolo da pressão sofrida pela Apple para adotar um conector que não seja exclusivo da marca.

A mudança ocorreu depois de uma exigência da União Europeia para os dispositivos eletrônicos na região, o que obrigou a Apple a seguir a determinação se quisesse manter seus aparelhos por lá. A medida é uma tentativa de tornar os dispositivos eletrônicos mais sustentáveis, diminuindo a quantidade de componentes necessários, como carregadores de diferentes tipos, por exemplo. Até o iPhone 14, a Apple usava a tecnologia Thunderbolt, com um conector do tipo Lightning, criada pela empresa e que não é utilizada por nenhuma outra fabricante.

Já o USB é um modelo-padrão, que surgiu a partir da união de empresas em busca de uma tecnologia que pudesse atender eletrônicos de diferentes fabricantes.

Estadão Conteúdo