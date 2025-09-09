Apple lança iPhone 17 com versão Air ultrafina e mais potente

Notícias de Tecnologia – A Apple revelou, nesta terça-feira (9), a nova geração de seus smartphones com o lançamento do iPhone 17. A linha inclui os já tradicionais modelos padrão, Pro e Pro Max, além da estreia inédita do iPhone Air, versão ultrafina desenvolvida para competir diretamente com os aparelhos mais leves do mercado.

Os novos dispositivos chegam com tela de alta taxa de atualização, processador A19, escudo de cerâmica contra arranhões e um revestimento antirreflexo de sete camadas, que promete reduzir significativamente o brilho em ambientes iluminados. A empresa também anunciou melhorias no tempo de bateria e maior velocidade no carregamento.

A câmera do iPhone 17 básico terá resolução quatro vezes superior à do iPhone 16, enquanto os modelos Pro e Pro Max trazem um sistema de três câmeras Fusion de 48 MP (Principal, Ultra Wide e Telefoto), capazes de simular até oito lentes diferentes, incluindo o zoom óptico de 8x, o mais poderoso já introduzido em um iPhone.

O armazenamento parte de 256 GB, com opção de 512 GB, e as cores disponíveis para o modelo padrão serão preto, lavanda, azul-névoa, sálvia e branco. As versões Pro e Pro Max serão lançadas em azul-escuro, laranja-cósmico e prata.

O grande destaque, no entanto, é o iPhone Air, com apenas 5,6 mm de espessura e tela de 6,5 polegadas. O design ultrafino, feito em titânio espacial, promete ser o mais durável já fabricado pela Apple. O modelo terá apenas uma câmera traseira e uma frontal, será 4x mais resistente que as versões anteriores e contará com o chip A19 Pro. Disponível em preto espacial, branco nuvem, dourado claro e azul-celeste, o Air também funcionará exclusivamente com eSIM.

Ainda não há informações oficiais sobre preços ou data de chegada dos modelos ao Brasil.