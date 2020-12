Apple libera conserto grátis para problema na tela do iPhone 11

A Apple prometeu consertar gratuitamente unidades do iPhone 11 com problema no mecanismo da tela que reconhece os toques. A medida vale inclusive para o Brasil, segundo declaração da empresa ao TechTudo. A gigante norte-americana reconheceu que uma “pequena parcela” de modelos fabricados entre novembro de 2019 e maio de 2020 pode apresentar a falha.

Para resolver o problema, é preciso substituir um componente do display para que o telefone volte a funcionar corretamente. O usuário deve checar no site da fabricante se o aparelho está incluso na lista de dispositivos afetados.

A medida adotada pela Apple vale somente para unidades do iPhone 11 tradicional e não contempla iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Vale lembrar que este conserto gratuito não estende a garantia geral do smartphone e não contempla outros eventuais defeitos além de falhas no touch.

Caso o smartphone apresente algum dano, como uma tela rachada, por exemplo, é preciso realizar o conserto antes de solicitar o serviço. Em alguns casos, a fabricante afirma que poderá ser cobrado um custo relacionado a reparos adicionais. Porém, caso o usuário já tenha desembolsado para consertar problemas no touch, a empresa afirma que é possível entrar em contato para obter reembolso.

A empresa presidida por Tim Cook afirma que o aparelho será examinado para verificar se está elegível para o conserto. Antes de deixar o smartphone na assistência técnica, a Apple recomenda que seja feito o backup de todos os arquivos. É importante também ter em mãos o recibo de compra, caso possível, bem como um documento de identificação pessoal. Além disso, é recomendado ligar antes para a assistência para agendar a visita.

