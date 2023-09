Apple reduz valores de iPhone 13 e iPhone 14 em até 25% no Brasil

Após a divulgação do novo iPhone 15 nesta terça-feira, 12, a Apple reduziu o valor dos antigos telefones à venda na loja virtual da empresa no Brasil. Em alguns casos, a diminuição no preço chega a até 25% em determinados modelos.

O iPhone 14 Plus, lançado em 2022 com tela de 6,7 polegadas, foi o dispositivo que apresentou as maiores reduções nos preços no Brasil. A versão básica, com capacidade de armazenamento de 128 GB, passou a ser vendida por R$ 6.499,00 nesta terça-feira, enquanto antes custava R$ 8.599,00, o que resulta numa redução de 24,4%. Já os modelos com 256 GB e 512 GB agora têm preços de R$ 7.299,00 (-23,9%) e R$ 8.799,00 (-24,1%), respectivamente.

O iPhone 14, com tela de 6,1 polegadas, também está mais acessível: R$ 5.999,00 para o modelo de 128 GB, R$ 6.799,00 para o modelo de 256 GB e R$ 8.299,00 para o modelo de 512 GB. As quedas nos preços foram de 21% para todos os três modelos.

A diferença de preço entre o iPhone 14 e o iPhone 13, de 2021, é menor, o que pode tornar o smartphone de 2022 mais atrativo para os consumidores. A principal diferença entre os dois modelos está na câmera, que é mais eficiente na gravação de vídeos e selfies – em relação ao restante, ambos os celulares são praticamente iguais e têm o mesmo processador, o chip A15 Bionic (de 2021).

Os preços do iPhone 13 agora são R$ 5.499,00 (-15,4%), R$ 6.299,00 (-16%) e R$ 7.799,00 (-18%) para os modelos com capacidade de armazenamento de 128 GB, 256 GB e 512 GB, respectivamente – o iPhone 13 mini (com tela de 5,4 polegadas) foi descontinuado.

O iPhone SE (2022), conhecido por ser a versão mais econômica do smartphone da Apple, manteve os preços inalterados: R$ 4.299,00 (64 GB), R$ 4.799,00 (128 GB) e R$ 5.799,00 (256 GB). Com design inspirado no iPhone 8 (2018), o aparelho apresenta tela de 4,7 polegadas, o tradicional botão biométrico, câmeras menos avançadas e o processador A15 Bionic – ou seja, o visual do aparelho é antigo, mas a tecnologia interna é equivalente à do iPhone 13 e iPhone 14.

No final de semana passado, o varejo brasileiro já havia repassado queda semelhante aos smartphones antigos da Apple.

Preços do iPhone 15 no Brasil

O lançamento do iPhone 15 manteve a família com quatro modelos, repetindo a fórmula dos últimos anos. A variação entre os aparelhos está no tamanho da tela, processador e conjunto de câmeras, principalmente.

No Brasil, os preços podem chegar a até R$ 9,6 mil no iPhone 15, a até R$ 10,6 mil no iPhone 15 Plus, a até R$ 13,1 mil no iPhone 15 Pro e a até R$ 13,4 mil no iPhone 15 Pro Max.

Até o momento, não há previsão de lançamento para o iPhone 15 no Brasil. As vendas começam em 22 de setembro nos Estados Unidos e outros mercados.

