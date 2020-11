Bitcoin e outras criptomoedas alcançam cada vez mais setores diversos da economia

Com o desenvolvimento de novas tecnologias de segurança na internet, cresce o número de transações financeiras online em todo o mundo. Hoje em dia, não só é possível realizar pagamentos e investimentos online mais seguros, como também transações comerciais mais rápidas e mais simples entre os países por meio de moedas digitais, que já movimentam um mercado mundial em torno de US$ 754 milhões. A projeção é alcançar US$ 1,758 bilhões até 2027, segundo os dados internacionais da Fortune Business Insights.

Já não se trata de nenhuma novidade a possibilidade de comprar inúmeros produtos e serviços com criptomoedas. Naturalmente, a maioria dos lugares que aceita moedas digitais como forma de pagamento pode ser encontrada online. Opções não faltam. Os marketplaces online, como Shopify e Etsy, já dispõem de lojas que aceitam Bitcoins. E a instalação de uma extensão em seu navegador da internet permite usar Bitcoin para comprar na Amazon. Há ainda a possibilidade de reservar voos, hotéis e cruzeiros no Expedia.

Jogos online

Por se tratar de uma tecnologia digital, as criptomoedas tornaram-se também uma das opções preferenciais de pagamento online por parte dos usuários de jogos online, que, assim como os entusiastas de Bitcoin, costumam passar longas horas na internet e estão bastante familiarizados com os diferentes aplicativos e ferramentas disponíveis online.

O Steam, por exemplo, um dos principais distribuidores de games online, foi uma das primeiras empresas do setor a aceitar Bitcoin como pagamento, em 2016. Grandes fabricantes de jogos online, como Xbox e PlayStation, também passaram a receber pagamento com moedas digitais, além de inúmeros outros jogos independentes que podem ser encontrados em websites como Zynga e Green Man.

Desde então, o número de adeptos do Bitcoin como pagamento no setor de jogos só tem crescido, ampliando as opções de pagamento até para os jogos de cassino online. Atualmente, é possível jogar online em um cassino de qualquer lugar do mundo e pagar com moedas digitais através de e-wallets como Skrill e Neteller, por exemplo. Além disso, muitos cassinos online oferecem bônus sem necessidade de depósito para que o jogador possa testar a plataforma online antes de começar a gastar suas criptomoedas ou moedas fiduciárias.

Por que criptomoedas?

O Bitcoin foi criado em 2009 por um grupo de pessoas ou por um só indivíduo com o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. O sucesso do Bitcoin está atribuído ao fato de ele atuar de forma descentralizada e anônima, reduzindo custos e agilizando as transações, realizadas ponto a ponto (peer-to-peer), o que dispensa a ação de terceiros, sejam instituições financeiras, PayPal ou operadoras de cartões. O Bitcoin é transportado de forma segura, através de uma rede própria denominada blockchain (corrente em blocos), protegida por criptografia.

Outras moedas digitais, denominadas Altcoins ou criptomoedas, começaram a surgir após o Bitcoin, totalizando hoje mais de 4 mil moedas digitais diferentes disponíveis no mercado, sendo as seguintes, além do Bitcoin, as atualmente mais populares: Ethereum (ETH), Ripple (XRP) e Litecoin (LTC).

Vantagens

Entre as vantagens de utilizar criptomoedas como pagamento online está o baixo custo nas transações, pois dispensa a atuação de terceiros como as demais formas de pagamento, além de dispor de alta segurança graças às tecnologias de rede blockchain e criptografia.

As criptomoedas em geral são altamente lucrativas, mas altamente voláteis, devido à sua natureza descentralizada. As moedas digitais atuam como dinheiro, mas como o próprio nome diz, de forma apenas online. Suas transações são anônimas, rápidas, seguras e mais baratas. E, por serem digitais, transitam na rede sem o limite de território entre os países.

Como comprar Bitcoin e outras criptomoedas?

Uma das formas mais práticas de comprar Bitcoin e demais moedas digitais é através de corretoras online, que dispõem não só de moedas digitais como também de uma ampla variedade de ações e demais opções de investimento. Muitas corretoras já dispõem de uma e-wallet, mas em outros casos será preciso obter uma à parte para guardar suas criptomoedas.

Apesar de ainda ser um mercado novo, não há dúvidas do seu grande potencial, registrando mais de 5,8 milhões de usuários únicos em 2017, segundo pesquisa da Universidade de Cambridge. A Europa anunciou recentemente a intenção de emitir uma moeda digital para a União Europeia. Como a lista de novos adeptos do Bitcoin cresce a cada dia, é possível verificar em websites como Coinmap quais são as empresas que aceitam o pagamento com moedas digitais. Certamente, um setor que merece nossa atenção daqui para a frente.