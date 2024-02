Coca-Cola lança bebida que será comercializada exclusivamente no TikTok; conheça

O TikTok Shop está lançando uma novidade para seus usuários: a Happy Tears Zero Sugar, uma produção exclusiva da Coca-Cola Creations. A partir do dia 17 de fevereiro, os consumidores dos Estados Unidos e do Reino Unido poderão adquirir essa novidade diretamente pelo aplicativo.

O grande diferencial desta vez é que a Happy Tears Zero Sugar será vendida exclusivamente pelo TikTok Shop, marcando uma nova abordagem da empresa no mercado de vendas online. Apesar de haver uma quantidade limitada disponível, a Coca-Cola Creations pretende aproveitar a oportunidade para inovar em sua produção.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com informações do portal Meio & Mensagem, a Happy Tears Zero Sugar foi inspirada na Coca-Cola Spiced, e a empresa criou um combo especial para essa edição. O combo inclui uma caixa contendo duas latas prateadas decoradas com adesivos exclusivos. No paladar, os consumidores podem esperar uma combinação única, que destaca o sabor original da Coca-Cola com nuances de sais minerais, prometendo uma experiência refrescante e diferenciada aos clientes.