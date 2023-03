Como a Legislação das Apostas online irá contribuir para um Jogo mais justo?

Redação AM POST*

Está comprovado que a indústria de apostas e jogo online está crescendo de forma muito acelerada. Tudo isso leva a que uma regulamentação do mercado esteja já em desenvolvimento e para aprovação do Governo Federal. Com o prazo sendo estendido, fará sentido compreender qual é o real impacto que essa legislação futura terá no momento de decidir estar arriscando sua sorte em jogos online de operadores que estejam licenciados no Brasil.

Mesmo com recursos úteis presentes em comunidades de apostadores, como no Sportbet Club, a realidade é que a falta de acompanhamento que se sente por operadores brasileiros já se faz sentir. Desse modo, compreenda agora qual é o real impacto no Estado brasileiro e ainda nos próprios jogadores, assim que essa legislação – já presente em diferentes mercados com sucesso – possa ser aprovada e finalmente lançada:

Segurança de dados, privacidade e garantia de transações

Em suma, esses acabam sendo os fatores mais vezes enunciados por parte dos apostadores brasileiros, quando respondem acerca dos motivos para não estarem apostando online. Ora, com essa regulamentação em vigor, é de esperar que vários desses problemas detetados sejam finalmente respondidos e solucionados.

Por exemplo, para que uma casa de apostas seja licenciada, terão que existir diferentes tecnologias de proteção de dados, como SSL nas páginas web e criptografia nos ficheiros. Além disso, garantias do saldo e nas transações também terão que estar bem presentes. Sem dúvida que a solução das apostas com criptomoedas poderão ajudar a resolver essas questões, uma vez que permitem que todas as transações possam chegar ao destino de forma rápida e com menores custos médios.

Plataforma de apostas em português e suporte desde o registro

Uma vez que grande parte dos operadores aceitando apostadores brasileiros são estrangeiros, se sente que nem sempre o acompanhamento é realizado em nossa língua materna. Tal poderá complicar muito toda a experiência, evitando que se possa divertir ao máximo, enquanto está jogando online ou realizando suas apostas esportivas online.

Contudo, avaliando pelo que a regulamentação de outros países europeus fez, é de esperar que esse acompanhamento e suporte ao cliente sejam finalmente em português. Ao ponto de poder ser bem seguido desde o momento de registro e primeira aposta online, até ao seu primeiro saque.

Receita fiscal irá disparar em várias centenas de milhões

Ao contrário do que se poderia imaginar, mesmo sendo um mercado que ainda não está licenciado no Brasil, ele já é um dos maiores do mundo, em termos de volume de apostas e jogo, bem como de usuários ativos. Tal irá significar que, assim que forem exigidas licenças para um cassino ou site de apostas estar aceitando jogadores brasileiros, ele poderá estar rendendo centenas de milhões de reais em receitas para o Estado brasileiro.

De certo que esse é um ponto muito favorável para o avançar dessa mesma legislação. Se espera ainda que essa receita extra possa estar destinada para o desenvolvimento do esporte regional e ainda para a ajuda no crescimento de esportes profissionais.