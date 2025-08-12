Computação quântica: tecnologia pode chegar ao mercado em até cinco anos, diz Google

Tecnologia – A expectativa em torno da tecnologia cresce desde o fim de 2024, quando o Google divulgou que um de seus computadores quânticos conseguiu resolver, em cinco minutos, um problema que levaria cerca de dez septilhões de anos para ser solucionado pelos supercomputadores mais avançados. Apesar dos avanços, especialistas destacam que a computação quântica ainda não apresentou aplicações práticas em larga escala.

Como funciona a computação quântica

Diferente dos computadores tradicionais, que utilizam bits para representar os números 0 e 1, a computação quântica usa qubits. Esses elementos podem assumir múltiplos estados simultaneamente, graças a fenômenos como superposição e entrelaçamento quântico. Essa característica permite processar um grande número de cálculos ao mesmo tempo, ampliando exponencialmente o poder de processamento.

O conceito começou a ser estudado nos anos 1980, mas ganhou força nas últimas décadas, impulsionado por investimentos de grandes empresas, governos e centros de pesquisa.

Desafios e perspectivas

Segundo o Portal Época Negocios, para atingir o uso comercial, a tecnologia ainda precisa superar obstáculos como a necessidade de ambientes altamente controlados, refrigeração extrema e desenvolvimento de algoritmos específicos para explorar seu potencial.

Caso as previsões do Google se confirmem, áreas como inteligência artificial, desenvolvimento de novos medicamentos, segurança cibernética e otimização de processos industriais poderão ser transformadas. A expectativa é que, ao menos nos primeiros anos, a computação quântica atue de forma complementar à computação clássica, em sistemas híbridos.

A corrida tecnológica pela supremacia quântica está em andamento, e os próximos anos devem definir se a promessa de uma nova era digital se tornará realidade.

Por: Mayara Leite – estudante de jornalismo.