A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Tecnologia

Computação quântica: tecnologia pode chegar ao mercado em até cinco anos, diz Google

O Google anunciou que pretende lançar soluções comerciais de computação quântica no prazo de até cinco anos.

Por michael

12/08/2025 às 14:46 - Atualizado em 12/08/2025 às 14:47

Ver resumo
computação quântica

Computação quântica: tecnologia pode chegar ao mercado em até cinco anos, diz Google – Foto: freepik

Tecnologia – A expectativa em torno da tecnologia cresce desde o fim de 2024, quando o Google divulgou que um de seus computadores quânticos conseguiu resolver, em cinco minutos, um problema que levaria cerca de dez septilhões de anos para ser solucionado pelos supercomputadores mais avançados. Apesar dos avanços, especialistas destacam que a computação quântica ainda não apresentou aplicações práticas em larga escala.

PUBLICIDADE

Como funciona a computação quântica

Diferente dos computadores tradicionais, que utilizam bits para representar os números 0 e 1, a computação quântica usa qubits. Esses elementos podem assumir múltiplos estados simultaneamente, graças a fenômenos como superposição e entrelaçamento quântico. Essa característica permite processar um grande número de cálculos ao mesmo tempo, ampliando exponencialmente o poder de processamento.

O conceito começou a ser estudado nos anos 1980, mas ganhou força nas últimas décadas, impulsionado por investimentos de grandes empresas, governos e centros de pesquisa.

Desafios e perspectivas

Segundo o Portal Época Negocios, para atingir o uso comercial, a tecnologia ainda precisa superar obstáculos como a necessidade de ambientes altamente controlados, refrigeração extrema e desenvolvimento de algoritmos específicos para explorar seu potencial.

PUBLICIDADE

Caso as previsões do Google se confirmem, áreas como inteligência artificial, desenvolvimento de novos medicamentos, segurança cibernética e otimização de processos industriais poderão ser transformadas. A expectativa é que, ao menos nos primeiros anos, a computação quântica atue de forma complementar à computação clássica, em sistemas híbridos.

A corrida tecnológica pela supremacia quântica está em andamento, e os próximos anos devem definir se a promessa de uma nova era digital se tornará realidade.

Veja também: Inteligência artificial será maior que a internet, afirma CEO do Google

Por: Mayara Leite – estudante de jornalismo.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Brasil

New York Times lista acusações contra Alexandre de Moraes e impacto das tarifas de Trump no Brasil

A reportagem do NYT revela ainda que, após as sanções americanas, gigantes como Google e Meta ampliaram sua influência no país.

há 7 minutos

Amazonas

Deputados da Aleam criticam vetos de Lula e alertam para impacto negativo na recuperação da BR-319

Parlamentares do Amazonas criticam decisão presidencial que impede avanço imediato na pavimentação da BR-319.

há 11 minutos

Saúde

Especialista revela o truque para acabar com a vontade de comer doces e reduzir gordura corporal após os 50

O desafio, no entanto, é grande: o açúcar não está apenas nos bolos e sobremesas, mas também escondido em alimentos comuns como molhos de tomate, massas industrializadas e até salsichas.

há 18 minutos

Política

Vereadores de Manaus brigam durante sessão após serem chamados de “ratos” por convidado

O presidente da sessão, vereador Raulzinho, interveio para encerrar o embate.

há 26 minutos

Saúde

Café: entre os benefícios e os riscos de um hábito diário

Conheça os benefícios de uma das bebidas mais amada do mundo

há 37 minutos