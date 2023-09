Confira dicas para aumentar a segurança do seu celular

Os smartphones se tornaram ferramentas essenciais para tarefas cotidianas da população, seja para se comunicar com amigos e familiares, pagar uma conta ou simplesmente se divertir assistindo um vídeo. Todavia, com a crescente ação de golpistas, é preciso que os usuários de aparelhos celulares, tenham eles o sistema operacional Android ou iOS, tomem alguns cuidados para evitar qualquer tipo de invasão. Por conta disso, neste texto trataremos sobre algumas dicas de segurança para evitar que você se torne vítima de um crime cibernético.

1 – Não clique em links desconhecidos

Para garantir a segurança do seu aparelho, evite clicar em links enviados por pessoas que você não conhece, principalmente se você não estiver esperando esse tipo de informação. Geralmente, os golpistas tendem a enviar para suas vítimas links através do e-mail, WhatsApp ou SMS, e ao acessar esses endereços, o usuário acaba possibilitando que o criminoso tenha acesso a algumas de suas senhas e até mesmo ao sistema do seu smartphone. Dessa forma, sempre evite links suspeitos e não realize download de aplicativos ou qualquer outro arquivo em uma fonte que não seja legítima.

2 – Instale um antivírus

Assim que possível, instale um antivírus em seu aparelho, para garantir que ele possua pelo menos uma barreira contra os famosos spywares, que é um tipo de software malicioso que consegue subtrair as informações do smartphone da vítima e repassá-la para os criminosos. Em geral, os aparelhos são “contaminados” pelos spywares quando o usuário realiza o download de aplicativos em lojas digitais ou sites suspeitos. Com isso, ao manter um bom antivírus em seu celular, a ferramenta pode proteger os seus dados e consequentemente garantir a segurança do seu aparelho, sempre notificando ao usuário caso algum aplicativo malicioso esteja instalado.

3 – Acesse somente sites idôneos

Evite acessar sites desconhecidos ou que possuem poucas informações a seu respeito na internet. Neste site de confiança, por exemplo, o usuário pode conferir um levantamento detalhado das informações sobre as principais plataformas de palpites e cassinos online atuantes no Brasil, já que o confiavel.com verifica se essas operadoras possuem licença de funcionamento emitida por alguma autoridade intencional e qual a qualidade do serviço oferecido, e ainda selecionam as melhores ofertas promocionais disponibilizadas por estes sites.

4 – Mantenha seu aparelho atualizado

Para garantir a segurança do seu celular, sempre mantenha o sistema operacional do seu aparelho atualizado, já que com esse procedimento simples, o usuário pode evitar que softwares maliciosos aproveitem algumas brechas de versões mais antigas do Android ou iOS para invadir seu smartphone. Além disso, manter seu sistema operacional atualizado evita a lentidão de processos, tende a reduzir o aparecimento de falhas, mantém a saúde da bateria, entre outros benefícios.

5 – Cuidado ao logar em Wi-Fi público

Acessar um Wi-Fi público completamente desconhecido pode trazer prejuízos à privacidade do dono de um smartphone. Isso porque, os criminosos gostam de tirar proveito do baixo nível de segurança nesse tipo de navegação, para tentar e em muitos casos conseguir ter acesso a dados sensíveis do usuário, que podem variar de senhas a conversas em aplicativos mensageiros. Com isso, uma dica relevante é desativar o modo de conexão automático à rede, e ao se conectar a um Wi-Fi público, utilizar um VPN, para que os dados de uso do seu smartphone sejam criptografados.

6 – Verifique o remetente

Boa parte dos crimes cibernéticos são cometidos através da troca de mensagens, seja através de e-mail ou por aplicativo. Com isso, sempre que você receber uma mensagem de texto, arquivos, links, entre outros, sempre verifique se ele foi enviado por alguém conhecido. Caso a mensagem tenha sido enviada por uma empresa, por exemplo, olhe se o domínio do endereço utilizado é público, como outlook.com. Se isso ocorrer, já é um indicativo para que você ligue o sinal de alerta e confira a mensagem com uma maior atenção, já que, em geral, as companhias tendem a possuir um domínio próprio que utilizam para enviar suas mensagens. Além disso, tente identificar possíveis erros ortográficos, já que eles estão presentes em uma maioria esmagadora das tentativas de golpes aplicados pelos criminosos.