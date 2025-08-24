Elon Musk afirma que sua empresa xAI ultrapassará Google e destaca concorrência chinesa em IA

O bilionário Elon Musk afirmou neste sábado (23) que sua empresa de inteligência artificial, a xAI, está prestes a superar significativamente o Google no mercado de IA, ressaltando ainda que as empresas chinesas representarão os concorrentes mais desafiadores no setor.

Em uma série de publicações na rede social X, Musk destacou a vantagem chinesa na área de hardware, mencionando que o país possui “muito mais eletricidade” e empresas altamente capacitadas na construção de tecnologia avançada. Segundo ele, isso torna a competição global no segmento de inteligência artificial mais acirrada e estratégica.

“Em breve, a xAI estará muito além de qualquer empresa, com exceção do Google, e então ultrapassará significativamente o Google”, publicou Musk, reforçando a confiança no crescimento da sua companhia.

O empresário também anunciou novidades sobre o Grok 2.5, modelo de inteligência artificial da xAI considerado o melhor da empresa em 2024. A partir deste sábado, o Grok 2.5 se tornou open source, permitindo que o código-fonte do programa esteja disponível para desenvolvedores e pesquisadores do mundo inteiro. Musk revelou ainda que, dentro de seis meses, o Grok 3 seguirá o mesmo caminho, tornando-se também open source e ampliando a colaboração com a comunidade tecnológica global.

Especialistas do setor apontam que a abertura do código-fonte pode acelerar a inovação e aumentar a competitividade da xAI, permitindo que desenvolvedores externos criem novas aplicações, aprimorem o modelo e contribuam para a expansão da inteligência artificial de forma mais democrática.

Musk reforçou a visão de longo prazo da xAI, destacando que a empresa busca não apenas liderar em termos de tecnologia, mas também criar soluções mais acessíveis e colaborativas, que possam ser utilizadas em diversas áreas, incluindo automação, análise de dados e comunicação avançada.

A declaração de Musk ocorre em um momento de intensa competição global no mercado de inteligência artificial, onde gigantes como Google, OpenAI, Microsoft e empresas chinesas disputam avanços em modelos de linguagem e ferramentas de aprendizado de máquina. A previsão é que os próximos anos sejam decisivos para definir quais empresas dominarão o setor e estabelecerão padrões tecnológicos globais.