A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Tecnologia

Elon Musk afirma que sua empresa xAI ultrapassará Google e destaca concorrência chinesa em IA

Bilionário projeta liderança da xAI sobre o Google e revela que o modelo Grok 2.5 agora é open source, com Grok 3 liberado em seis meses.

24/08/2025 às 04:00

Ver resumo

O bilionário Elon Musk afirmou neste sábado (23) que sua empresa de inteligência artificial, a xAI, está prestes a superar significativamente o Google no mercado de IA, ressaltando ainda que as empresas chinesas representarão os concorrentes mais desafiadores no setor.

PUBLICIDADE

Em uma série de publicações na rede social X, Musk destacou a vantagem chinesa na área de hardware, mencionando que o país possui “muito mais eletricidade” e empresas altamente capacitadas na construção de tecnologia avançada. Segundo ele, isso torna a competição global no segmento de inteligência artificial mais acirrada e estratégica.

“Em breve, a xAI estará muito além de qualquer empresa, com exceção do Google, e então ultrapassará significativamente o Google”, publicou Musk, reforçando a confiança no crescimento da sua companhia.

Leia também: Saiba quem era o advogado Leonardo Saunders, que morreu aos 28 anos por parada cardíaca

PUBLICIDADE

O empresário também anunciou novidades sobre o Grok 2.5, modelo de inteligência artificial da xAI considerado o melhor da empresa em 2024. A partir deste sábado, o Grok 2.5 se tornou open source, permitindo que o código-fonte do programa esteja disponível para desenvolvedores e pesquisadores do mundo inteiro. Musk revelou ainda que, dentro de seis meses, o Grok 3 seguirá o mesmo caminho, tornando-se também open source e ampliando a colaboração com a comunidade tecnológica global.

Especialistas do setor apontam que a abertura do código-fonte pode acelerar a inovação e aumentar a competitividade da xAI, permitindo que desenvolvedores externos criem novas aplicações, aprimorem o modelo e contribuam para a expansão da inteligência artificial de forma mais democrática.

Musk reforçou a visão de longo prazo da xAI, destacando que a empresa busca não apenas liderar em termos de tecnologia, mas também criar soluções mais acessíveis e colaborativas, que possam ser utilizadas em diversas áreas, incluindo automação, análise de dados e comunicação avançada.

A declaração de Musk ocorre em um momento de intensa competição global no mercado de inteligência artificial, onde gigantes como Google, OpenAI, Microsoft e empresas chinesas disputam avanços em modelos de linguagem e ferramentas de aprendizado de máquina. A previsão é que os próximos anos sejam decisivos para definir quais empresas dominarão o setor e estabelecerão padrões tecnológicos globais.

Estadão Conteúdo

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Manaus

Prefeitura alerta sobre sites falsos ligados ao Sou Manaus Passo a Paço 2025

Manauscult reforça que o festival é gratuito e que ingressos só podem ser retirados no site oficial do evento.

há 23 minutos

Manaus

Carro capota na Avenida Adalberto Vale em Manaus; assista

Capotamento na Avenida Adalberto Vale causa interdição parcial e lentidão no trânsito

há 45 minutos

Manaus

Mais de 15 árvores são derrubadas ilegalmente em área pública de Manaus

Ação da Semseg flagrou corte irregular de árvores; equipamentos foram apreendidos e suspeitos conduzidos ao DIP.

há 1 hora

Manaus

Sou Manaus 2025 abre inscrições exclusivas para PcDs neste domingo

Evento cultural abre espaço inclusivo para PcDs e reúne diversidade musical com mais de 20 atrações nacionais e artistas regionais.

há 2 horas

Manaus

Sargento veterano morre durante confraternização em área de lazer em Manaus

Causa da morte será investigada.

há 2 horas