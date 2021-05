Equipe de CS:GO com média de 75 anos entra para livro de recordes

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um fato inédito e inusitado aconteceu recentemente em Odessa, na Ucrânia. Durante um torneio amador de CS:GO, organizado pela Cybersport Federation of the South of Ukraine, uma equipe chamada Young Guard chamou a atenção de quem estava presente no local, mas não apenas pela sua habilidade. O fator que atraiu os olhares de curiosos foi a idade dos membros.

Isso porque o jogador mais jovem da Young Guard tem 66 anos, enquanto o mais velho já passa dos 78 anos. No geral, a idade média da equipe é de 75 anos e 2 meses.

A participação da Young Guard no campeonato fez com que ela fosse registrada como a equipe mais velha a participar de um torneio de esport no Livro Nacional de Recordes da Ucrânia. Quem afirmou isto foi Lana Vetrova, chefe da organização do país.

“Hoje, estamos registrando uma nomeação única, um recorde único na categoria de idosos. Esta categoria foi recentemente organizada, reabastecida com novos participantes, e cada vez nos surpreendemos com as conquistas que as pessoas estão apresentando não aos 50, não aos 60, mas por 70 anos e mais. É sempre muito valioso para nós quando as pessoas desta idade são ativas”, afirmou Vetrova ao portal Odessa News.

“Nunca houve tal recorde na Ucrânia. E esta equipe, que não só demonstra seus indicadores de idade, mas também mostra sua alegria, otimismo, que é parte integrante de seu sucesso, seu histórico”, complementou a representante do livro de recordes.

Para celebrar este momento histórico, os jogadores da Young Guard receberam certificados do registro após terminarem sua participação no torneio.

