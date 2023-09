Extensão permite ler mensagem deletada no WhatsApp e esconder status on-line

Uma extensão do Google Chrome chamada Wa Web Plus está oferecendo aos usuários do WhatsApp Web a capacidade de recuperar mensagens apagadas. Essa extensão também apresenta outras funcionalidades relacionadas à privacidade, como a possibilidade de borrar mensagens, nomes e fotos de contatos ou adicionar senhas a conversas.

Embora a extensão permita a recuperação de mensagens apagadas, não explica detalhadamente como isso é possível. No entanto, ela assegura que não armazena as mensagens dos usuários. O informe de privacidade da Wa Web Plus afirma que o programa acessa dados armazenados no navegador e processa esses dados localmente no computador, sem enviá-los para outros servidores.

É importante que os usuários sejam criteriosos ao instalar extensões em seus navegadores, pois essas extensões podem ter acesso e controle sobre as funcionalidades dos programas de internet em seus computadores. No entanto, a Wa Web Plus passou por revisão de programadores do Google, que atestaram sua segurança.

Além da recuperação de mensagens apagadas, a extensão oferece outras funcionalidades de privacidade para os usuários do WhatsApp Web. Ela permite que os usuários ocultem o status “online” que normalmente é exibido abaixo do nome do contato, assim como a notificação de quando alguém está digitando uma mensagem.

A maioria desses recursos está relacionada à privacidade e pode ser útil para proteger as mensagens quando acessadas em uma tela maior, como a de um computador ou notebook. É importante ressaltar que essa extensão só permite recuperar mensagens excluídas enquanto o usuário está online e não é capaz de recuperar áudios, imagens e vídeos deletados.