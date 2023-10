Google, Amazon e Cloudware confirmam que lidaram com ataque cibernético nunca visto

Esta semana, o Google, a Amazon e a Cloudware divulgaram que estão enfrentando um ataque cibernético que está sendo considerado pelo Google como “o maior da história”. As empresas emitiram comunicados, revelando que esses ataques ocorrem desde agosto e que o gigante das buscas do Google descreve a ofensiva como “ainda em andamento”.

De acordo com um comunicado publicado no blog do Google, o ataque é descrito como “sete vezes maior que o maior ataque registrado anteriormente”, que ocorreu e foi contido ao longo do ano passado. O tamanho e a escala desses ataques são verdadeiramente sem precedentes, deixando as empresas preocupadas com os impactos que eles podem ter.

A Amazon e a Cloudware também comentaram sobre a magnitude do ataque, afirmando que uma invasão desse tamanho nunca havia sido vista anteriormente. Essas empresas estão trabalhando incansavelmente para conter o ataque e fortalecer suas defesas cibernéticas.