GPT-4o do ChatGPT: inteligência artificial avançada disponível gratuitamente

Tecnologia– Com o passar do tempo, as ferramentas de inteligência artificial têm chamado atenção do mundo todo. Por mais que elas tragam algumas questões consigo, desde a sua criação, as pessoas parecem estar compreendendo cada vez mais como usá-las. Dentre todas elas, a ferramenta mais conhecida é o ChatGPT.

Na última segunda-feira, foi anunciado que um novo modelo fundacional da OpenAI começou a ser distribuído para pessoas não assinantes. Ele se chama GPT-4o e promete ter uma velocidade e agilidade maior nas respostas, além de trazer resultados da internet em tempo real. No Brasil, ele está disponível de graça para as pessoas que usam o ChatGPT.

Apresentação do GPT-4o

Ao acessar a plataforma, as pessoas veem o “Apresentamos o GPT-4o” e a mensagem: “Você agora tem acesso limitado a nosso mais recente modelo, o GPT-4o. Ele é mais inteligente, entende imagens, pode navegar na web e fala mais idiomas”.

Como Usar o GPT-4o de Graça

Quem quiser usar o GPT-4o de graça tem que acessar o ChatGPT e começar a interagir com o chatbot. Basta seguir esses passos:

Acessar chatgpt.com ou baixar o app (Android | iPhone);

Fazer login na conta ou acessar como convidado;

Clicar em “Experimentar” na janela aparecendo na tela;

Começar a interagir com a IA.

No caso de a tela a respeito da disponibilidade do GPT-4o no ChatGPT não aparecer, isso quer dizer que a função ainda não foi liberada para aquela conta. Nesse caso, a pessoa tem que esperar ou então assinar o ChatGPT Plus para que a função seja liberada.

Capacidades do GPT-4o

Esse novo modelo do ChatGPT é capaz de lidar com um maior número de informações em menos tempo. Isso aumenta a janela de contexto para ele fazer a interpretação dos dados que são compartilhados com ele.

Outro ponto é que ele é multimodal, isso quer dizer que a pessoa pode interagir com ele através de áudio, vídeo, foto ou texto e ter respostas mais precisas.

Mais uma melhoria foi na modalidade de conversa, que faz com que o ChatGPT se torne um amigo virtual. Ela ficou mais rápida, com a IA interpretando o que a pessoa diz com uma velocidade maior e trazendo respostas também mais agilmente.

Mas o ponto principal é o acesso à internet em tempo real. Anteriormente, essa opção era disponível somente para assinantes do ChatGPT Plus, mas agora pode ser usada diretamente no ChatGPT grátis na web, e no app para desktop e celulares.

Além disso, o ChatGPT agora também linka respostas, como era visto em seus rivais, o Copilot da Microsoft ou o Gemini do Google.

ChatGPT e Rivais: Comparação com o Copilot

Falando nos rivais do ChatGPT, o Copilot é um dos principais. E mesmo os dois usando modelos de linguagem da OpenAI, existem algumas diferenças entre eles.

Interface e Disponibilidade

Ambos chatbots podem ser usados tanto por suas respectivas versões web como nos aplicativos oficiais. Contudo, o Copilot está integrado diretamente com o Windows 10 e Windows 11.

Pelo sistema operacional da Microsoft, a pessoa pode abrir o Copilot através de um botão na barra de tarefas ou pelo atalho “Windows +C”. Além deles, o Microsoft Edge também tem um acesso rápido para a ferramenta.

Tanto o ChatGPT como o Copilot se resumem à interface de um mensageiro na qual acontecem os diálogos entre a pessoa e o modelo de linguagem. E para fazer uma nova solicitação é só enviar uma nova mensagem com o prompt de comando.

O Copilot também aceita anexo de imagens, arquivos ou até mesmo de uma captura de tela feita no computador na mesma hora para dar apoio à solicitação.

E os dois chatbots têm aplicativos disponíveis para Android e iOS.

Modelo de Linguagem

Tanto o ChatGPT como o Copilot usam modelos de linguagem da OpenAI em seu motor. No entanto, o acesso a essa tecnologia é diferente entre as plataformas. No caso do ChatGPT, ele libera somente o GPT-3.5 em seu plano grátis. Portanto, para usar o GPT-4, que é o mais poderoso, a pessoa tem que fazer assinatura na categoria Plus ou Teams.

Já no Copilot, o GPT-4 é liberado de forma gratuita para seus usuários e oferece os planos pagos para destravar ainda mais o chatbot.

Preço

Os dois chatbots estão disponíveis grátis, mas têm planos pagos que liberam mais recursos. No caso do ChatGPT, a assinatura Plus custa 20 dólares por mês e dá acesso ao GPT-4 e ferramentas extras, incluindo o Dall-E. Outro plano é o Teams, que custa 25 dólares mensais.

No caso do Copilot, ele tem a opção do Copilot Pro, custando 110 reais. Nela, o usuário tem acesso prioritário ao GPT-4 e GPT-4 Turbo e garante imagens exclusivas, além de melhorias nas criações, com 100 impulsos diários pelo Microsoft Designer.

A introdução do GPT-4o no ChatGPT gratuito é um avanço significativo na acessibilidade da inteligência artificial. Com capacidades multimodais e acesso à internet em tempo real, este modelo promete revolucionar a interação dos usuários com chatbots. Comparado aos seus rivais, como o Copilot, o ChatGPT continua a evoluir, oferecendo uma experiência robusta e abrangente.