GPT-5: nova geração do ChatGPT promete ser mais humana e com menos alucinações

Tecnologia – O GPT, sigla para Transformador Generativo Pré-treinado, é um sistema de inteligência artificial treinado para simular o raciocínio humano. A nova geração, GPT-5, foi apresentada pela OpenAI nesta quinta-feira (7) e promete interações mais realistas e confiáveis que o modelo anterior, o GPT-4o.
Segundo a empresa, o GPT-5 é menos “efusivamente agradável”, utiliza menos emojis e tem uma comunicação mais sutil e atenciosa. Outro avanço importante está na sua capacidade de reconhecer melhor suas limitações, informando quando não consegue realizar certas tarefas.
Disponibilidade e integração com a Microsoft
O lançamento do GPT-5 começou a ser disponibilizado para todos os usuários do ChatGPT, incluindo os que não possuem assinatura, embora com limitações no uso diário. Assinantes dos planos pagos terão acesso mais completo e prioritário ao modelo.
Paralelamente, a Microsoft anunciou a integração do GPT-5 em seus produtos, como o Copilot, ferramenta que auxilia programadores. Essa funcionalidade já está disponível para alguns usuários e será ampliada nas próximas semanas para todos.
Novidades e melhorias do GPT-5
Entre as principais melhorias do GPT-5 estão:
-
Menos alucinações: o modelo apresenta menos erros de raciocínio e informações imprecisas.
-
Avanços em programação: maior precisão na geração de códigos, especialmente para projetos de front-end.
-
Modo agente aprimorado: capaz de executar tarefas autônomas em múltiplas etapas, explicando suas decisões.
-
Reconhecimento de limitações: mais transparente ao admitir quando não pode ajudar em tarefas impossíveis.
-
Interações em saúde: melhor desempenho para responder questões médicas, atuando como um parceiro que estimula o pensamento crítico.
-
Personalização visual: usuários podem escolher cores específicas para suas conversas, com mais opções para assinantes.
Uso atual e futuro do GPT-5
De acordo com o Portal G1, a OpenAI, o ChatGPT conta com cerca de 700 milhões de usuários semanais e já tem 5 milhões de usuários empresariais. Quatro milhões de desenvolvedores utilizam as APIs da empresa, que agora incluem variantes do GPT-5, como o GPT-5-mini e GPT-5-nano.
Sam Altman, CEO da OpenAI, comentou que o novo modelo pode ajudar usuários em situações complexas, como uma mulher que usou o ChatGPT para tomar decisões sobre seu tratamento contra câncer, embora ressalte que a ferramenta não substitui um profissional médico.
Por: Mayara Leite – estudante de jornalismo