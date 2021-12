Instagram voltará a ter feed em ordem cronológica

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST*

O Instagram voltará a ter feed com publicações exibidas em ordem cronológica, revelou o chefe da rede social Adam Mosseri numa audiência com um subcomitê do senado dos Estados Unidos. A plataforma trabalha nessa alternativa para o aplicativo, que chegará ao menos para complementar o atual modelo controlado por algoritmo.

Desde 2016, a rede não adota mais o feed cronológico de publicações e se baseia na sequência montada por uma análise automatizada sobre os gostos e preferência do utilizador. Naturalmente, essa decisão desagradou à parcela de usuários que preferia o feed limpo de interferências e que exibisse os posts de perfis seguidos em sequência.

A decisão de voltar às origens do app acontece em meio a uma série de investigações sobre as marcas da Meta (que antes era o Facebook) chamadas de Facebook Papers.

Por enquanto, Mosseri não deu datas exatas para a implementação do feed cronológico do Instagram, mas ele garante esperar que aconteça no primeiro trimestre de 2022. No mais, a rede social deve dar mais notícias sobre a novidade em breve, de modo a anunciar oficialmente o recurso.

*Com informações do Canaltech