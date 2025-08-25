Mito ou realidade: deixar o celular carregando a noite toda danifica a bateria?

Tecnologia – Manter o celular carregando a noite toda é uma prática comum para milhões de pessoas. Afinal, a praticidade de acordar com a bateria cheia parece compensar qualquer preocupação. Mas a grande dúvida permanece: será que esse hábito pode prejudicar a bateria e diminuir o desempenho do dispositivo ao longo do tempo?

O que dizem os especialistas sobre o carregamento prolongado

Os smartphones modernos contam com sistemas inteligentes que interrompem a entrada de energia quando a carga atinge 100%. Isso significa que, em teoria, o risco de sobrecarga não existe mais. Porém, o celular não fica totalmente “em repouso” após completar a carga: ele continua em ciclos de descarga e recarga, conhecidos como trickle charging, o que pode gerar calor extra e, em longo prazo, contribuir para o desgaste natural da bateria.

O impacto do calor na vida útil da bateria

Mais do que a duração da carga, o fator realmente prejudicial é o calor. Quando o celular esquenta, seja por capas grossas, uso enquanto carrega ou temperatura do ambiente, as células de íon-lítio sofrem desgaste acelerado. Por isso, especialistas recomendam carregar o aparelho em locais ventilados e evitar usá-lo durante o carregamento noturno.

Boas práticas para preservar a bateria

Ainda que deixar o celular plugado à noite não seja tão prejudicial quanto se pensava, alguns cuidados ajudam a prolongar a vida útil da bateria: manter o nível entre 20% e 80%, usar carregadores originais ou certificados e evitar o carregamento em superfícies que retêm calor, como colchões e sofás.

Então, mito ou realidade?

De acordo com o Portal Catraca Livre, deixar o celular carregando a noite toda não é, por si só, um grande vilão. Com a tecnologia atual, o risco de danos graves é pequeno. O verdadeiro problema está no calor gerado durante esse processo. Por isso, o hábito pode ser mantido desde que seja feito com atenção ao ambiente e ao uso do aparelho.

