Novo aplicativo de mobilidade urbana é lançado em Manaus

Redação AM POST

Quem costuma utilizar aplicativos de mobilidade urbana pela cidade vai poder contar com mais uma opção de escolha a partir deste Dia dos Namorados. Fundada em 2019, na Região de Sinop, em Mato Grosso, a Mobbi Brasil será lançada em Manaus neste sábado (12), focando na segurança e comodidade dos motoristas e passageiros. A plataforma chega à capital com categorias diversas, que se adequam a cada necessidade dos usuários.

Disponível tanto para Android quanto iOS, o aplicativo conta com cinco modalidades: Mobbi Econômico (destinado a carros comuns, sem nenhum serviço específico, com taxas padrões de corrida); Mobbi Luxo (para carros de alto padrão); Mobbi Pet (com condutores que aceitam transporte de animais de estimação); Mobbi Utilitário/frete (para o transporte de cargas de até 500kg); e Mobbi Mulher (que mapeia somente motoristas do sexo feminino para o atendimento da corrida, bem como auxilia condutoras que queiram atender apenas esse público).

Responsável por trazer a plataforma para Manaus, o empresário Luiz Viana destaca que a missão da empresa – criada pelos sócios Edenir Vieira e Alceu Turra – é apostar em funcionalidades que permitam aos usuários se sentirem confortáveis durante o transporte.

“Nossa proposta é que todos se sintam tranquilos e seguros ao utilizar o aplicativo. Com a possibilidade de escolher as diferentes modalidades, o passageiro pode definir claramente o objetivo de sua solicitação, evitando constrangimentos, como na hora de levar seu animal de estimação por exemplo. Ao mesmo tempo, o motorista recebe as informações completas para saber se tem possibilidade de atender a demanda”, especifica.

Segurança e Preço Justo

A plataforma também nasceu com a premissa de garantir mais economia aos passageiros e mais lucro para os condutores interessados. Enquanto na maioria dos serviços, a taxa da corrida é dinâmica, variando de acordo com horário e dia da semana, a Mobbi Brasil conta com taxa fixa de 15%.

O gestor da Mobbi Brasil em Manaus pontua que a ideia é garantir que os motoristas retenham muito mais do valor de cada corrida que o praticado atualmente pelos principais players do mercado. “Com uma taxa sem abusos, conseguimos fazer com que ambos os usuários – motorista e passageiro – se sintam satisfeitos com o serviço”, ressalta Viana.

Além disso, a empresa visa a transparência e pretende contar com mais tecnologias para quem busca por um serviço seguro: em breve será implantado um sistema de reconhecimento facial com intuito de preservar a segurança dos que utilizam a plataforma. O cadastro de motoristas e passageiros é gratuito e o aplicativo já pode ser baixado pelo Google Play ou App Store.

Para facilitar o contato com a equipe da Mobbi Brasil, os usuários podem contactar a Central de Relacionamento pelo número 0800 580 0677 ou o suporte regional pelo Whatsapp (92) 99295-7322.

*Com informações da Assessoria de Imprensa