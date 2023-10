O Pininfarina B95 redefine o universo dos hipercarros elétricos

Um Olhar Profundo sobre o Supercarro que Combina Performance, Estética e Inovação

Design Inigualável

A Automobili Pininfarina inspirou-se no conceito PURA Vision para criar o design do B95. A filosofia PURA transforma o DNA de modelos icônicos clássicos em uma linguagem contemporânea e futurista. Em vez de um para-brisa convencional, o B95 apresenta duas peças de policarbonato que protegem motorista e passageiro, desviando o fluxo de ar. Faróis de LED integrados ao capô, um grande difusor de ar no para-choque traseiro e retrovisores de design único complementam o visual.

Performance Elétrica

O B95 herda sua potência elétrica do Battista, nomeado o carro mais rápido do mundo em 2022. Quatro motores elétricos e uma bateria de 120 kWh alimentam o veículo, conferindo-lhe 1.900 cv de potência. Ele atinge 96 km/h partindo do zero em menos de 2 segundos.

Conforto e Sofisticação

O interior do B95 não deixa a desejar. Fibra de carbono esculpida compõe o painel, que se destaca com detalhes em couro de tom tostado e acabamentos em alumínio preto escovado. Os bancos em couro remetem aos clássicos carros de corrida.

Entendendo os Carros Elétricos

Diferente dos carros a combustão, os veículos elétricos utilizam a energia armazenada em baterias para alimentar motores elétricos. Estas baterias carregam-se através de fontes de energia elétrica, eliminando a necessidade de combustíveis fósseis. Além de serem ecologicamente mais corretos, carros elétricos, como o B95, frequentemente oferecem aceleração e performance superiores.

Em suma, o Pininfarina B95 não é apenas um supercarro: ele representa a visão da Pininfarina para o futuro dos veículos elétricos – poderosos, luxuosos e desejáveis. Ele não só compete com seus equivalentes a gasolina, mas também os supera em muitos aspectos.

Redação Site On