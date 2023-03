OpenAI anuncia GPT-4, nova tecnologia por trás do ChatGPT

A OpenAI anunciou nesta semana o GPT-4, uma atualização do modelo de inteligência artificial (IA) que alimenta o ChatGPT. Por enquanto, a nova versão está disponível por meio da API da OpenAI (com lista de espera) e também para os assinantes do ChatGPT+.

De acordo com o site Techcrunch, a Microsoft confirmou que o Bing Chat também já está rodando o GPT-4.

As grandes novidades do GPT-4 são o melhor desempenho e que agora ele é multimodal, ou seja, é capaz de receber imagens e textos.

“O GPT-4 é um grande modelo multimodal (aceitando entradas de imagem e texto, emitindo saídas de texto) que, embora menos capaz que os humanos em muitos cenários do mundo real, exibe desempenho de nível humano em vários benchmarks profissionais e acadêmicos”, afirma a empresa em texto publicado no site.

O CEO da OpenAI, Sam Altman, destacou no Twitter alguns pontos fortes da nova versão do GPT.

“É mais criativo do que os modelos anteriores, alucina significativamente menos e é menos tendencioso”, tweetou Sam Altam, CEO da OpenAI.

Em uma conversa normal, talvez seja difícil perceber grandes diferenças entre o GPT-3.5 e o GPT-4. No entanto, os avanços tendem a se revelar diante de tarefas mais complexas.

A OpenAI destaca que o GPT ainda é menos capaz que os humanos em muitos cenários do mundo real, mas alcança o desempenho de nível humano em várias áreas profissionais e acadêmicas.

“Ele passa em um exame simulado da ordem com uma pontuação entre os 10% melhores candidatos; em contraste, a pontuação do GPT-3.5 ficou em torno dos 10% inferiores”, exemplifica a empresa.

Segundo a OpenAI, o GPT-4 é mais estável, mais preciso e “alucina” menos do que seu antecessor. O termo “alucinar” ficou popularizado como o ato do ChatGPT responder de forma inadequada, seja quanto ao conteúdo ou tom.

“Encontramos e corrigimos alguns bugs e melhoramos nossos fundamentos teóricos. Como resultado, nossa execução de treinamento GPT-4 foi (pelo menos para nós!) estável sem precedentes, tornando-se nosso primeiro grande modelo cujo desempenho de treinamento pudemos prever com precisão com antecedência”, diz o texto publicado no site da empresa.

*Com informações do New Voice