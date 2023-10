Sempre tem problema com o sinal de internet? Descubra porque

Você sabia que o local onde você coloca o seu roteador wifi pode afetar a qualidade e a velocidade da sua conexão? Muitas vezes, não damos a devida atenção a esse detalhe e acabamos colocando o aparelho em lugares que prejudicam o seu desempenho. Neste artigo, vamos mostrar quais são os piores lugares para colocar o roteador wifi e como escolher o melhor local para aproveitar ao máximo a sua internet.

Perto de objetos metálicos

Um dos piores lugares para colocar o roteador wifi é perto de objetos metálicos, como geladeiras, fogões, micro-ondas, espelhos e até mesmo móveis de metal. Isso porque esses objetos podem refletir ou bloquear as ondas eletromagnéticas que o roteador emite, reduzindo o alcance e a intensidade do sinal. Além disso, alguns aparelhos eletrônicos, como o micro-ondas, podem gerar interferência na frequência do wifi, causando instabilidade na conexão.

No chão ou no alto demais

Outro erro comum é colocar o roteador wifi no chão ou no alto demais, como no teto ou em cima de um armário. Esses locais podem dificultar a propagação do sinal, que tende a se espalhar horizontalmente. O ideal é colocar o roteador em uma altura média, como em uma estante ou em uma mesa, e evitar obstáculos que possam atrapalhar a visão direta entre o aparelho e os dispositivos que se conectam a ele.

Em um canto ou atrás de uma parede

Colocar o roteador wifi em um canto ou atrás de uma parede também é uma péssima ideia, pois limita o alcance do sinal para apenas uma parte da casa. O melhor é colocar o roteador em um local central e aberto, que possa cobrir a maior área possível. Se a sua casa for muito grande ou tiver vários andares, você pode usar repetidores ou extensores de wifi para ampliar o sinal e garantir uma boa conexão em todos os ambientes.

Perto de fontes de calor

Por fim, evite colocar o roteador wifi perto de fontes de calor, como aquecedores, lareiras, velas ou até mesmo janelas que recebem muita luz solar. Esses locais podem superaquecer o aparelho e comprometer o seu funcionamento, além de aumentar o risco de incêndio. O roteador wifi precisa de ventilação adequada para funcionar bem e evitar problemas técnicos.

Escolher um bom lugar para colocar o roteador wifi é essencial para ter uma internet rápida e estável em casa. Evite os locais que mencionamos neste artigo e procure um local central, aberto, ventilado e longe de objetos metálicos ou fontes de interferência. Assim, você poderá aproveitar ao máximo a sua conexão e navegar com tranquilidade.

Redação Site On