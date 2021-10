Pane global afeta Whatsapp, Facebook e Instagram

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

WhatsApp, Facebook e Instagram apresentam instabilidade no começo da tarde desta segunda-feira (4). Internautas em todo o mundo estão relatando dificuldade pra acessar os serviços que pertencem ao Facebook.

Às 13h10, o site Downdetector, que monitora reclamações sobre serviços da internet, registrava cerca de 40 mil queixas sobre o o aplicativo de mensagens. Para o Instagram, eram cerca de 10 mil e, para o Facebook, 5 mil.

O termo WhatsApp se tornou o primeiro nos Trending Topics do Twitter no Brasil por volta das 12h50. Cerca de meia hora depois, o concorrente Telegram, que segue no ar, passou a ser o segundo mais comentado.

O Facebook informou que está investigando o motivo dessa instabilidade. No Twitter, os perfis do Facebook e do WhatsApp postaram: “Estamos cientes de que algumas pessoas estão enfrentando problemas com o WhatsApp no momento. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal e enviaremos uma atualização assim que possível”.

E o Instagram tuitou: “O Instagram e amigos estão tendo um momento complicado agora e talvez você esteja com problemas para usá-los. Conte com a gente, estamos em cima disso”.

A instabilidade também rendeu memes e reações no Twitter.

WhatsApp, Insta caíram…

O Twitter segurando tudo mais uma vez! pic.twitter.com/esUmnQIY1Q Continua depois da Publicidade — Glécia Almeida (@almeidaglecia10) October 4, 2021

O WhatsApp fora do ar e eu bem xingando a NET achando que fosse o Wi-Fi 🤡😅 pic.twitter.com/sCC68zHvto — Thyago (@thycarter) October 4, 2021

Fonte: G1