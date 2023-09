Preços de iPhone caem antes da chegada de novo modelo

A Apple está programada para lançar seu mais recente modelo, o iPhone 15, na terça-feira, dia 12. Como é costume nesses momentos, varejistas estão agindo com iniciativas de descontos tanto para o iPhone 14 quanto para modelos anteriores.

No entanto, é importante destacar que essas ofertas não se aplicam à loja oficial da Apple, que geralmente atualiza seus preços apenas no dia do lançamento de um novo modelo, tanto em seu site brasileiro quanto no dos Estados Unidos. Além disso, a Apple tende a remover do catálogo os modelos mais antigos de iPhone durante essas ocasiões.

No site oficial da Apple, os consumidores podem encontrar uma variedade de modelos, incluindo os quatro modelos do iPhone 14 (Pro Max, Pro, Plus e padrão), juntamente com o iPhone 13 e o iPhone SE.

Os preços dos modelos do ano passado começam em R$ 7,6 mil, enquanto o iPhone 13 tem preço inicial de R$ 5,6 mil na versão mini. O iPhone 12 mini, por sua vez, está à venda por R$ 5,7 mil, e o iPhone SE, conhecido por ser o modelo mais acessível da Apple, começa a partir de R$ 4,3 mil.

As lojas de varejo estão oferecendo preços mais competitivos, beneficiando-se não apenas da chegada do iPhone 15, mas também da “Semana do Cliente”, um período de descontos que ocorre anualmente entre a segunda e a terceira semana de setembro, de acordo com informações do jornal O Estado de S. Paulo.

Por exemplo, a Fast Shop está oferecendo descontos de aproximadamente R$ 2 mil em comparação com os preços no site oficial da Apple. Enquanto a Apple vende o iPhone 14 de 128 GB por R$ 7,6 mil, a Fast Shop está comercializando o mesmo modelo por R$ 5,1 mil. Já o iPhone 14 Pro Max de 128 GB, que custa R$ 10,5 mil no site da Apple, está disponível por R$ 7,9 mil na Fast Shop.

Outros varejistas também estão oferecendo descontos significativos. Por exemplo, no site das Casas Bahia, o preço do iPhone 14 Pro de 256 GB está com 17% de desconto, sendo vendido por R$ 7,7 mil em vez de R$ 9,3 mil, preço praticado no site da Apple.

O iPhone 13 de 128 GB, que custa R$ 6,5 mil no site oficial da Apple, está disponível por R$ 4,5 mil em outras lojas. Na Magazine Luiza, o iPhone 14 de 128 GB é vendido por R$ 5.532, enquanto o iPhone 13 com a mesma capacidade de armazenamento está sendo comercializado por R$ 4.554.

Redação AM POST