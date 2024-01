Privacidade violada: Empresas de marketing admitem monitorar pessoas pelo microfone de celular para vender publicidade

A privacidade dos usuários de smartphones sempre foi motivo de preocupação. Com o avanço da tecnologia e o uso cada vez mais frequente desses dispositivos, surgem questionamentos sobre até que ponto estamos sendo ouvidos pelas empresas por trás dos aplicativos que utilizamos.

O tema ganhou destaque recentemente com a revelação de duas empresas de marketing dos Estados Unidos, a MindSift e a Cox Media Group (CMG), que admitiram utilizar o microfone dos celulares dos usuários para bisbilhotar conversas e direcionar publicidade personalizada com base no conteúdo captado. Essa prática é conhecida como “audição ativa”.

De acordo com o site 404 Media, que divulgou a reportagem, a CMG afirma que é capaz de identificar consumidores através de conversas casuais em tempo real, utilizando os microfones de smartphones, TVs inteligentes e outros dispositivos. A empresa chama essa tecnologia de “Audição Ativa” e utiliza-a para segmentar anúncios com base no conteúdo captado.

Essa prática tem gerado polêmica e colocado em xeque a privacidade e o consentimento do usuário. Muitas pessoas se sentem incomodadas ao pensar que suas conversas privadas podem ser utilizadas para direcionar anúncios para elas. Além disso, a falta de transparência e a ausência de informação clara sobre essa prática deixam os usuários ainda mais preocupados.

Tanto o Google, dono do sistema operacional Android, quanto a Apple, criadora do iPhone, permitem que os usuários desativem o uso do microfone por determinados aplicativos. Isso proporciona um certo controle sobre a utilização dos dados captados pelo dispositivo.

Veja como desativar a câmera e microfone de alguns apps no Android:

*Deslize de cima para baixo na tela duas vezes;

*Toque no bloco da câmera ou do microfone para desativar o acesso a eles;

*Se os blocos não estiverem lá, toque em Editar ou Adicionar na parte de baixo das Configurações Rápidas;

*Toque e arraste o bloco para adicioná-lo às Configurações rápidas.

Veja como desativar a câmera e microfone de alguns apps no iPhone:

*Acesse Ajustes, e clique em Privacidade e Segurança;;

*Toque em um recurso de hardware, como Câmera, Bluetooth, Rede Local ou Microfone.

Em resumo, a “audição ativa” por parte de empresas de marketing para direcionar publicidade personalizada é uma prática que tem gerado questionamentos sobre privacidade e consentimento. É importante que os usuários estejam cientes dessas práticas e adotem medidas para proteger seus dados e sua privacidade.