Segundo Campeonato Mundial de CS:GO do ano será realizado Brasil

Redação AM POST*

O Global Offensive, Campeonato Mundial de Counter-Strike, finalmente será sediado em outubro no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro.

Continua depois da Publicidade

Nessa segunda-feira (23), a ESL publicou, em suas redes sociais, um vídeo com um mapa no CS:GO chamado “CS_Rio”, com uma música brasileira tocando de fundo, dando a entender que o Mundial no Rio de Janeiro está confirmado.

🇧🇷 cs_rio 🇧🇷 pic.twitter.com/BqbbJHzdsA — ESL Counter-Strike (@ESLCS) May 23, 2022 Continua depois da Publicidade

Segundo informações do Jornal O Dia, o evento será amplamente divulgado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que, inclusive, planeja fazer um “Fun Fest” do evento, assim como é feito nas edições da Copa do Mundo de Futebol.

Continua depois da Publicidade

No último domingo, a FaZe Clan bateu a Natus Vincere na final do PGL Major Antwerp, ocorrido na Bélgica, e conquistou o seu primeiro título Mundial da categoria.