Source 2, nova Versão De Counter-Strike, tem testes liberados

A nova versão do Counter-Strike conta com testes limitados iniciados a partir da última terça-feira (14). Os vazamentos foram divulgados em prints por meio das redes sociais.

Uma atualização foi adicionada ao Steam com um arquivo executável chamado “cs2” com um teste limitado ao servidor global da plataforma de jogos da Valve. A novidade apareceu no Twitter na madrugada desta terça-feira (14) por meio de um print.

Vale lembrar que a comunidade apelidou a nova versão como “Source 2”, mas ainda não se sabe se é uma segunda versão do Counter-Strike, do Counter-Strike: Source ou nova versão do Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), que é o game atualmente jogado.

LIMITED TEST FOR SOURCE 2https://t.co/Stew0VMAZq pic.twitter.com/w9Ac8uWisE — Aquarius (@aquaismissing) March 14, 2023

*Com informações do Pichau Arena