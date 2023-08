Testes e pesquisas preparam chegada da TV 3.0 no Brasil

Em reta final de desenvolvimento, a TV 3.0 deve ter uma demonstração fim-a-fim no SET Expo 2024 e começar a operar no país em 2025. Enquanto isso, nesta semana, no Congresso de Tecnologia e Negócios de Mídia e Entretenimento, Luiz Fausto de Souza Brito, coordenador de Módulo Técnico do Fórum SBTVD, moderou um painel para detalhar o avanço da nova tecnologia do audiovisual brasileiro.

“Estamos fazendo testes. Teremos dois transmissores para aumentar a quantidade de canais. Também adotamos a frequência de reuso, onde é possível transmitir conteúdos diferentes. Precisamos de uma tecnologia robusta para que isso aconteça”, avaliou Cristiano Akamine, pesquisador do laboratório de TV digital da Mackenzie.

Carlos Cosme, especialista em inovação no grupo de Telecom do Hub de Infraestrutura e Segurança da Globo, mostrou como estão os testes de legenda, áudio e vídeo. “Na Copa de 2022, mantendo uma tradição de longa data em grandes eventos esportivos, pegamos o sinal que estava sendo recebido para demonstrar as tecnologias operando de forma integrada pela primeira vez”, destacou.

Marcelo Moreno, professor associado da UFJF – Universidade Federal de Juiz de Fora, explicou que o desenvolvimento da fase 3.0 está sendo feito para preencher todos os requisitos solicitados. “A experiência do usuário será orientada por aplicativos. Temos uma cultura de ficar trocando de canais e fazemos estudos para entender como ficará a jornada do telespectador”, declarou.

TV aberta e conteúdo digital: rumo à convergência de conteúdo

Sergio Eduardo Di Santoro Bruzetti, assessor de planejamento de engenharia da RecordTV, moderou um painel no Congresso da SET Expo na manhã desta quarta (8). Na conversa, foi abordada a possibilidade de rentabilidade na produção de conteúdo diante de tantas mudanças na forma de consumo, mas que ainda tem a televisão com grande relevância no cotidiano brasileiro.

Paula Carvalho, diretora comercial de Media Owners da Kantar IBOPE, trouxe dados que sustentam essa importância e mostram o cenário da experiência do consumidor. “Nunca foi tão difícil ser mídia como nos dias de hoje. São muitas as possibilidades. A grande chave é a complementaridade”, explicou.

“A alta fragmentação da distribuição traz novos desafios para produtores de conteúdo e uma grande frustração para quem busca conteúdo. A TV 3.0 vai nos ajudar a descobrir o que o espectador quer assistir. Não é mais uma questão de se e sim de quando todas as telas estarão conectadas à internet”, destacou Luis Camargo, Media & Entertainment Business Developer Lead do Google Brasil e conselheiro da SET.

Rodrigo Cascão, fundador e CEO da EiTV, apontou como a propaganda está se tornando mais segmentada ao telespectador. “As pessoas estão consumindo em diferentes canais atualmente. Não há nada mais justo do que entregar o conteúdo mais personalizado”, comentou.

Nvidia, IBM, Nokia, Embratel e Globo: as possibilidades de mobilidade e interatividade com o 5G

O terceiro dia do Congresso de Tecnologia e Negócios de Mídia e Entretenimento da SET Expo teve início com um painel sobre mobilidade e interatividade – e como esses atributos impactarão o entretenimento e a mídia. O encontro reuniu representantes de pesos-pesados da indústria, como Nvidia, Nokia, IBM, Embratel e Globo.

Por trás dessa discussão, um grande personagem: o 5G. Como destacado por Vinicius Vasconcellos, consultor sênior da IBM, sua amplitude, alta velocidade e baixa latência têm o potencial de remodelar a forma como vivemos e fazemos negócios, principalmente quando associado ao edge computing, que distribui aplicações corporativas a as aproxima dos locais onde os dados são gerados.

A Nvidia, tão conhecida por sua predominância nos games, mostrou que também está nesse jogo. Segundo Márcio Aguiar, diretor de enterprise para a América Latina da companhia, as GPUs podem ser utilizadas não só em jogos, mas também na automação, personalização e inteligência artificial. Ele sugeriu que a Nvidia não está à procura de concorrentes, mas de alianças, e está preparada para impulsionar os negócios das parceiras com sua tecnologia.

Para Wilson Cardoso, CTO da Nokia na América Latina, “o mundo antigamente era mais fácil, mas menos divertido”. O executivo detalhou como a distribuição de conteúdo foi completamente alterada pela nuvem, sem fronteiras claras entre transmissão e armazenamento de dados. Em relação à interatividade, ele sublinhou como sua companhia tem oferecido experiências imersivas, como um show de Andrea Bocelli, com a ajuda de equipamentos de realidade virtual e aumentada – possíveis, apenas, com o avanço do 5G e da estrutura de fibra ótica.

Já a Embratel e a Globo, parceiras em cases recentes, exibiram avanços de mobilidade que o 5G propicia, com equipamentos que cabem em uma mochila (mochilink) capazes de entregar transmissões com excelente qualidade. Como exemplos, Guilherme Saraiva, diretor comercial da Embratel, e Leonardo Chaves, gerente do lab de inovação da emissora, citaram coberturas de grandes eventos, como o carnaval de São Paulo, mas falaram também do jornalismo diário. “Estamos em uma primeira fase, que consiste em levar processos atuais para uma rede melhor”, disse Saraiva.

Os benefícios da nuvem e os desafios para implementá-la em empresas de mídia

O uso de nuvem pode ser uma estratégia poderosa para transformar a infraestrutura de uma empresa, propiciando agilidade e otimização de custos. Implementá-la de forma efetiva, porém, é outra história. Para falar sobre os desafios que esse processo implica, o Congresso de Tecnologia e Negócios de Mídia e Entretenimento da SET Expo realizou um painel para ouvir os dois lados: as empresas que estão trazendo a nuvem para o seu dia a dia e as provedoras de tecnologia.

Como provedor, o Google esteve presente ao encontro. Segundo Thiago Azevedo, TAM Manager da empresa, um terço dos recursos investidos na nuvem é desperdiçado – conforme aponta estudo da McKinsey – por ineficiências de operação ou de alocação de capital. “Os modelos de preços e de gerenciamento podem impactar significativamente os custos”, disse.

A solução estaria no FinOps, uma disciplina que combina princípios de gerenciamento financeiro com engenharia de nuvem e operações para fornecer uma melhor compreensão de gastos e ajudar na tomada de decisões. “Não importa o estágio que sua organização esteja, o FinOps agregará valor. Não é preciso ter um início perfeito, mas buscar a melhoria contínua”, afirmou Azevedo.

Pelo lado das empresas, coube à Globo relatar sua jornada de adoção da nuvem, que teve início em 2021 e foi feita de maneira relativamente rápida. “Para tanto, reunimos uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais de finanças, operações e desenvolvimento”, afirmou Fabiano Gomes Pereira, coordenador de infraestrutura da companhia. Também da Globo, Marcos Arouca, gerente de desenvolvimento de arquitetura cloud, explicou como colocaram os times de solução e de produtos no centro do processo.

Encontro debate desafios e propostas para performance e medição de audiência nas novas gerações de TV

Na nova realidade de TVs conectadas, é grande o desafio para obter e medir performance de audiência de modo confiável. Este cenário é ainda mais crítico frente ao desejo crescente do consumidor de receber conteúdos altamente personalizados. Estas são questões que se tornam urgentes frente às possibilidades que trazem as novas tecnologias da TV 2.5 e 3.0. Estas foram as discussões levantadas em um painel do terceiro dia do Congresso SET Expo 2023. Tendo como mediador Carlos Fini, Presidente da SET, os convidados apresentaram suas visões sobre o que é possível fazer hoje em termos de medição e quais são as perspectivas para o futuro.

A complexidade do tema foi apresentada por Fini, que contextualizou um cenário que reúne a hibridez entre TV linear e online, uma oferta crescente de conectividade e uma audiência que já se incomoda quando o conteúdo e a publicidade que recebe não conversam com suas preferências pessoais. Bruno Pacheco, CEO da Zedia, ilustrou esse cenário ao mostrar que a TV já é o segundo dispositivo mais conectado nas residências brasileiras, perdendo apenas para o celular. Ele conta que, em 2022, foram investidos R$ 21 bilhões em publicidade, sendo que desse total 41,7% foram para a TV aberta e 35,7% para o online.

Esses são números que dimensionam a importância de ter métodos e tecnologias capazes de medir com precisão a audiência e a performance das programações, uma vez que é isso que vai determinar onde e como serão feitos os investimentos de um mercado tão grande e diversificado. “Dado não é performance. Claro que há ligação entre eles, mas dado sem contexto é apenas custo.”, alertou Pacheco, explicando que é preciso inteligência de análise para que um conjunto de informações sirva como direcionador de negócios.

As novas tecnologias embarcadas nas TVs da atual geração permitem uma integração mais eficiente para a métrica de audiência e coleta de dados, mas ainda apresentam desafios para aperfeiçoar a análise das informações. Raphael Barbieri, CTO da EiTV, explicou, por exemplo, a dificuldade de separar uma audiência que muda da TV aberta para o online, mas com um conteúdo que é da mesma emissora.

“Atualmente, a medição de audiência não é só contar a quantidade de aparelhos ligados”, afirma Barbieri. Esta atividade requer hoje uma alta complexidade técnica, que demanda tecnologias avançadas como receptores e reconhecimento de áudio e amostragem estatística com segmentação refinada. Barbiere sugere para o futuro que o avanço siga na direção de sistemas de analytics integrados entre diferentes atores da indústria de mídia e uma regulação com auditoria forte para evitar dados maquiados ou distorcidos.

Em sua apresentação, Marco Antonio Melo, CEO e Diretor Comercial, da Showcase, falou de novas tecnologias para a medição de audiência em tempo real em TVs conectadas. Deu como exemplo um aplicativo que pode ser instalado em smart TVs e que envia dados atualizados. “Em um teste que realizamos em Campinas, esta solução se mostrou mil vezes superior às medições feitas por meio de peoplemeters”, enfatizou Melo.

Órgãos envolvidos na migração da Banda C para a Banda Ku apresentam avanços do processo

A migração da Banda C para a Banda Ku segue em ritmo acelerado para garantir acesso a milhões de residências que dependem de antena parabólica. Esta é uma demanda que surgiu com a chegada da tecnologia 5G, que poderia interferir na qualidade das transmissões e na recepção de antenas parabólicas espalhadas pelo país.

Para apresentar um balanço dos avanços dessa migração, o Congresso do SET EXPO 2023 organizou um painel com alguns dos principais nomes à frente dessa demanda. A mediação da conversa foi feita por Wender Almeida de Souza, assessor técnico de engenharia da ABRATEL (Associação Brasileira de Rádio e Televisão), e Luiz Carlos Abrahão, Diretor de Tecnologia da ABERT (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão).

Souza iniciou contextualizando que a implementação do 5G na faixa de 3.5GHz poderia interferir na recepção de antenas parabólicas de 18 milhões de residências que operam na Banda C. Por isso, o Edital do 5G determinou que os adquirentes dessa faixa custeassem a migração para a Banda Ku. Abrahão, por sua vez, reforçou a importância de proteger a recepção de satélite, que atende a milhões de famílias que têm nesse canal sua principal fonte de acesso à informação, entretenimento e cultura.

Para explicar os avanços conquistados até o momento, foram convidados a falar Alfonso Aurin, sócio-diretor da Aurin, Ana Eliza Faria e Silva, gerente sênior do Regulatório de Tecnologia da Globo, e Antonio Parrini, diretor de operações da EAF (Entidade Administradora da Faixa). Aurin destacou que a migração para a Banda Ku é também uma importante ferramenta de expansão de cobertura, especialmente em cidades com até 20 mil habitantes, um universo de 3.797 dos 5.570 municípios brasileiros, segundo dados do IBGE. Falou também das vantagens da Banda Ku, como, por exemplo, antenas de dimensões menores e que dispensam uso de filtros, têm disponibilidade no mercado interno e facilidade de instalação.

Silva ressaltou a movimentação do setor em se organizar para atuar com agilidade e encontrar e implementar uma solução para a Banda C. Revelou que entre junho de 2022 e junho de 2023 foram ativados 2,2 milhões de novos receptores. “A migração vem em um ritmo médio de 100 mil ativações por dia”. Com 1.712 cidades atendidas até o momento, Parrini trouxe números atualizados da EAF, como a desocupação e migração de 15 mil estações FSS e implantação de 6 infovias com 10 mil quilômetros na região amazônica.

