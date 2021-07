TIM e Play2Pay™️ lançam aplicativo de entretenimento TIM FUN

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Com mais de 15 milhões de clientes optando por receber publicidade online, o TIM Ads, plataforma de publicidade da operadora iniciado em outubro de 2020, ganha um novo recurso a partir de hoje: TIM Fun, um aplicativo gratuito, exclusivo para usuários de planos Pré-pago e Beta, com sistema operacional Android, e que permite ao usuário assistir vídeos, responder enquetes e engajar em jogos, recebendo pontos que podem ser convertidos em bônus de internet. O aplicativo já está disponível para download a clientes com mais de 18 anos, em todo o território nacional.

Este é o primeiro projeto com a Play2Pay™️, plataforma global de remunerações que gamifica pagamentos, após o anúncio do contrato em fevereiro. O acordo faz parte de uma série de parcerias iniciadas pela TIM em 2020, e que incluem campanhas de marketing e promoções exclusivas da TIM e de seus parceiros, dentro de uma estratégia de diversificação da receita. O TIM Fun permite ao usuário customizar atividades e assuntos de seu interesse, como Entretenimento, Esportes, Notícias e Lifestyle, aumentando a chance de interação com a plataforma, oferecendo uma experiência personalizada. Dentro da dinâmica do aplicativo, o consumidor pode responder pesquisas, assistir vídeos, baixar outros aplicativos ou se divertir com jogos. A cada atividade realizada, o cliente acumula pontos, que podem ser consultados e resgatados no mesmo ambiente, por Bônus de Dados.

Para Renato Ciuchini, Head de Estratégia e Transformação da TIM Brasil, esta é mais uma entrega, mais um benefício para o cliente TIM. É fruto de uma das séries de parcerias estratégicas que estamos lançando com grandes marcas, como a Play2Pay, por meio da nossa plataforma TIM Ads.

“O retorno que recebemos de clientes TIM sobre a série de benefícios pagos pelos parceiros da plataforma está sendo a melhor possível. Vamos continuar oferecendo benefícios para nossa base dentro da estratégia de gerar novas receitas para a companhia. Nossos usuários podem contar com uma experiência diferenciada, dinâmica e inédita, enquanto parceiros podem conhecer melhor seus consumidores e ampliar seu leque de oportunidades”.

“O aplicativo gratuito TIM Fun oferece aos clientes da operadora uma maneira alternativa de receber bônus de dados apenas assistindo a vídeos, jogando e participando de pesquisas – todas as coisas que as pessoas gostam de fazer em seus telefones”, disse Brian Boroff, Fundador e CEO da Play2Pay ™️. “Jogar para se divertir permite que você curta jogos e vídeos enquanto economiza dinheiro no seu celular, e é disso que se trata o Play2Pay™️. Esperamos continuar a oferecer opções novas e interessantes para usuários móveis”.