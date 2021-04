TIM ultrapassa 4 mil municípios com 4G em todo o país

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A TIM acaba de superar a marca de 4 mil municípios atendidos com 4G em todo o Brasil, antecipando a meta estabelecida para o fim do ano. A operadora encerrou o mês de março com 4.121 cidades com a tecnologia, e vai atender 100% dos municípios com o 4G até 2023, como parte da estratégia de investimentos contínuos em infraestrutura e na qualidade dos serviços. Somente neste início de ano, o 4G foi ativado em 244 municípios de diversas regiões. O dado é equivalente a mais de duas cidades por dia recebendo o serviço.

Continua depois da Publicidade

No Amazonas, a operadora está presente em 28 cidades, sendo 26 municípios com 4G. Destes, 24 contam com serviço de VoLTE, que utiliza a rede 4G para chamadas de voz, oferecendo alta qualidade nas ligações, menor tempo para completar chamadas e redução do consumo de bateria do celular, entre outras vantagens.

A operadora vem também ativando as frequências de 700MHz, que oferece uma experiência de ainda mais qualidade e alto desempenho ao usuário, principalmente em ambientes indoor, por terem maior alcance e poder de penetração. O Amazonas já conta com 23 cidades que têm a frequência de 700MHz ativada, com maior cobertura e alcance em ambientes indoor. Além disso, 11 destas cidades utilizam o 4.5G, uma evolução do 4G, com mais velocidade.

Dentro dos investimentos previstos para o Estado em 2021, também está o compromisso de levar acesso à tecnologia de quarta geração para mais 23 novas cidades e a expectativa é cobrir todas as cidades do Amazonas e do país com a rede 4G até 2023.

Continua depois da Publicidade

Atualmente, cinco estados, além do Distrito Federal, dispõem de 100% de cobertura 4G: São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina. Quase a totalidade dos municípios que contam com o 4G da TIM com também usufruem da tecnologia VoLTE. Como resultado do cuidado com a qualidade do serviço oferecido, a TIM foi eleita a operadora líder em disponibilidade de sinal 4G para seus clientes no Brasil, segundo relatório da consultoria OpenSignal.

“Trabalhamos continuamente para que nossos clientes possam contar com a rede da TIM. Fomos protagonistas na implantação do 4G e somos líderes na cobertura da tecnologia no Brasil, hoje com mais de 4 mil cidades atendidas. O objetivo da operadora é conectar com qualidade todos os municípios do país com a quarta geração até 2023, apoiando por meio da tecnologia a melhora da qualidade de vida das pessoas o desenvolvimento do país”, resume Leonardo Capdeville, CTIO da TIM Brasil

Continua depois da Publicidade

Sobre a TIM

“Evoluir juntos com coragem, transformando tecnologia em liberdade” é o propósito da TIM, que atua em todo o Brasil com serviços de telecomunicações, focada nos pilares de inovação, experiência do cliente e agilidade. A empresa é reconhecida por liderar movimentos importantes do mercado desde o início de suas operações no país e está à frente da transformação digital da sociedade, em linha com a assinatura da marca: “Imagine as possibilidades”. É, desde 2015, líder em cobertura 4G no Brasil, conectando, inclusive, o campo para viabilizar a inovação no agronegócio. Foi pioneira na ativação de redes 5G no país, com a criação dos Living Labs em 2019, e está pronta para a próxima geração de redes móveis.

A TIM valoriza a diversidade e promove uma cultura sempre mais inclusiva, com um ambiente de trabalho pautado no respeito. A companhia atua comprometida com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança e, por isso, integra importantes carteiras da bolsa brasileira, como a do S&P/B3 Brasil ESG, do Índice de Carbono Eficiente (ICO2) e do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), sendo operadora por mais períodos consecutivos – 13 anos – nesta lista. Faz parte ainda do Novo Mercado da B3, reconhecido como nível máximo de governança corporativa, e foi a primeira empresa de telefonia reconhecida pela Controladoria-Geral da União (CGU) com o selo “Pró-ética”. Para mais informações, acesse: https://www.tim.com.br

Continua depois da Publicidade

* Com informações da assessoria de imprensa