Uso da IA no processo de vendas pode alavancar resultados

A Inteligência Artificial (IA) veio para otimizar muitos processos, inclusive o de vendas. De acordo com a pesquisa Global AI Adoption Index 2022, realizada pela Morning Consult para IBM, 41% das empresas brasileiras já utilizam alguma forma de IA. Os profissionais de TI das companhias, entrevistados pelo estudo, afirmaram que 30% das empresas aplicam a tecnologia para marketing e vendas.

Para os processos de venda, a IA traz como um dos pontos positivos a capacidade de analisar grandes volumes de dados, e, através deles, identificar padrões. Consequentemente, essas informações permitem prever tendências e personalizar as experiências do cliente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para o especialista em Marketing e autor do livro ‘Como Construir Objetivos e Metas Atingíveis’, Claudio Zanutim, a utilização da IA, de forma assertiva, pode ter um impacto significativo nas vendas de uma empresa. ‘A IA pode melhorar a eficiência operacional das empresas com estratégias de venda otimizadas e um atendimento ao cliente mais personalizado’, afirma.

A grande capacidade da IA em analisar dados, torna a tecnologia uma importante ferramenta na hora de identificar padrões e tendências de compra dos clientes. Neste sentido, trata-se de um instrumento de grande valia para que uma empresa possa entender melhor o comportamento do consumidor.

‘A partir disso, a organização pode adaptar suas estratégias de vendas de acordo com a demanda e oferta, ajustando, inclusive, estoque e giro, além de auxiliar em uma melhor utilização do Business Intelligence (BI) para tomadas de decisões mais assertivas nos Pontos de Vendas (PDVs)’, explica o profissional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como um fator de peso para a personalização, a IA permite que as empresas adequem suas ofertas e comunicações com os clientes de forma altamente precisa. Com base em dados e padrões de comportamento do cliente, a IA pode oferecer recomendações personalizadas de produtos ou serviços, ofertas promocionais adaptadas e criar experiências de compra únicas – isso aumenta a satisfação do cliente, o que ocasiona maior probabilidade de compra.

Traçando estratégias a partir da análise de dados

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com Cláudio Zanutim, os dados do cliente e o histórico de compras são informações muito bem trabalhadas por essa tecnologia. ‘A partir do comportamento de navegação do cliente, a IA pode criar perfis individuais e recomendar produtos ou serviços relevantes para cada cliente’, diz o profissional, ressaltando que a implementação de chatbots e assistentes virtuais, por exemplo, são sistemas que utilizam técnicas de IA, como processamento de linguagem natural, de modo a permitir a interação com os clientes.

Essa interação automatizada e instantânea também contribui para a fidelização do cliente e um possível aumento nas vendas, prossegue ele. Os chatbots, por exemplo, são capazes de fornecer suporte 24/7, sem necessidade de intervenção humana, e podem auxiliar os clientes durante todo o processo de compra, desde a fase de pesquisa até o pós-venda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Zanutim explica que não é preciso ter receio quanto à tecnologia substituir a mão de obra. ‘Eu acho importante ressaltar que a IA não irá solucionar todos os problemas de nossos clientes e que a venda relacional, consultiva e empreendedora é muito importante’, pontua.

Algoritmos em ação

A possibilidade de prever tendências futuras é outro fator positivo da Inteligência Artificial (IA). Com algoritmos de aprendizado de máquina, a IA pode analisar dados históricos, comportamentos de compra e fatores externos para prever demandas futuras e antecipar as necessidades dos clientes. Esses dados permitem às empresas ajustar sua produção, estoque e estratégias de marketing, garantindo que estejam preparados para atender a demanda e evitar a falta de produtos ou a obsolescência.

Além disso, ao automatizar tarefas repetitivas, a IA permite direcionar profissionais de vendas para atividades mais estratégicas, como a interação direta com os clientes e o fechamento de negócios.

Apesar da grande contribuição da Inteligência Artificial para o processo de vendas nas empresas, Zanutim deixa claro, porém, a importância da habilidade relacional humana para o sucesso de tipos específicos de negociações.

‘Mesmo com tanto poder e capacidade de utilização, essa tecnologia não serve para todos os tipos de vendas e nem para todos os mercados’, diz. ‘Continuo crendo que para vendas mais complexas, B2B e menos transacionais, ela ainda é muito incompetente. A figura do humano no papel de vendas é imprescindível’, conclui Claudio Zanutim.

Para saber mais sobre estratégias de vendas, basta acessar: http://www.claudiozanutim.com br

Website: http://www claudiozanutim.com.br

A OESP não é(são) responsável(is) por erros, incorreções, atrasos ou quaisquer decisões tomadas por seus clientes com base nos Conteúdos ora disponibilizados, bem como tais Conteúdos não representam a opinião da OESP e são de inteira responsabilidade da Dino Divulgador de Noticias Online Ltda.

Estadão Conteúdo