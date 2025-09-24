A notícia que atravessa o Brasil!

Tecnologia

WhatsApp enfrenta instabilidade e falha no envio de mídias nesta quarta-feira (24)

Relatos de usuários apontam que a instabilidade afeta sobretudo o WhatsApp Web, com lentidão no envio de mídias e falhas em chamadas.

Por Beatriz Silveira

24/09/2025 às 16:02 - Atualizado em 24/09/2025 às 16:16

Notícias do Brasil – Usuários do WhatsApp relataram dificuldades para usar o aplicativo de mensagens da Meta nesta quarta-feira (24/09). Publicações nas redes sociais indicam que a falha atinge o envio de mídias, como áudios, fotos, vídeos e até figurinhas. Chamadas de voz e de vídeo também apresentam instabilidade, segundo os relatos.

De acordo com o DownDetector, plataforma que monitora a disponibilidade de serviços online, os problemas começaram por volta das 9h e avançaram gradualmente até atingirem um pico próximo ao meio-dia. Em paralelo, o Google Trends registrou aumento no volume de buscas por termos relacionados à instabilidade, como “whatsapp instabilidade”, reforçando a percepção de que a falha afetou um grande número de usuários em diferentes regiões.

Nas redes, as queixas mais recorrentes são de lentidão ao enviar mídias e interrupções no funcionamento de recursos que dependem de upload e sincronização.

Até o momento, as informações disponíveis apontam para uma instabilidade com impacto direto na experiência de quem utiliza o mensageiro pelo navegador. Enquanto isso, relatos sugerem que o uso pelos apps móveis segue mais estável, embora usuários continuem a monitorar o comportamento do serviço ao longo do dia.


