WhatsApp vai permitir que usuário “esconda” que está online e saia de grupos silenciosamente

Redação AM POST

O CEO e fundador da Meta, Mark Zuckerberg, empresa empresa responsável pelo WhatsApp, anunciou em um comunicado nesta terça-feira (9) que a nova atualização da rede social conta com três novos recursos de privacidade.

Entre as novidades, está o bloqueio de captura de tela em mensagens de visualização única, a opção de esconder o status “online” e o “visto por “último” e a possibilidade de sair de grupos sem que haja notificação a todos os participantes.

De acordo com Zuckerberg, as novas opções permitirão que os usuários tenham maior controle sobre as conversas. Além disso, ficarão mais seguros, já que os recursos contam com camadas adicionais de proteção.

O fundador do WhatsApp ainda garantiu que a empresa está trabalhando em novos recursos e atualizações para proteger usuários, garantindo que as mensagens enviadas por eles sejam tão seguras e privadas quanto conversas presenciais.

O aplicativo já fornece proteção, as principais são a criptografia de ponta a ponta, as opções de bloquear e denunciar contatos, a verificação em duas etapas para entrar no perfil, backups criptografados de ponta a ponta e mensagens autodestrutivas.