A Freira 2: Continuação aterrorizante que vai fazer você tremer

Em 2018, a segunda franquia derivada do universo de Invocação do Mal estreou com o primeiro filme de A Freira. A produção, no entanto, não teve uma boa recepção e muitos a consideraram um dos pontos baixos da saga. Agora, A Freira 2 dá à franquia uma segunda chance de cativar os fãs do terror.

Enredo:

A Freira 2 acontece após o primeiro filme. Surpreendentemente, não segue diretamente a cena pós-créditos que mostrou Maurice, o francês que acabou com a marca de Valak, sendo exorcizado pelos Warren. Neste novo capítulo, Maurice (interpretado por Jonas Bloquet) vive sua vida trabalhando em um internato de jovens garotas na França. A Irmã Irene de Taissa Farmiga vive isolada em um convento no mesmo país. Uma série de mortes brutais entre membros da Igreja une o destino desses dois personagens. A resolução do mistério envolve uma sequência de sustos e tensão.

Opinião:

O filme pode não apresentar ideias originais, mas a história é mais envolvente graças ao trabalho da roteirista Akela Cooper, protegida de James Wan. Além disso, temos cenários memoráveis e passeamos por abadias, campos e ruínas, com uma bela fotografia.

O filme se alinha perfeitamente com o estilo de horror baseado em jumpscares que os fãs de Invocação do Mal apreciam. A batalha contra Valak pode parecer inútil, já que a presença do demônio nos anos 1970 já havia sido estabelecida em Invocação do Mal 2. No entanto, isso é perdoável. A Freira 2 lidera uma aventura de terror empolgante e se torna um capítulo divertido e recompensador na franquia.