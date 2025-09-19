A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Brasil

Aviação brasileira tem 12 meses de alta e bate recorde em agosto

Setor doméstico transportou 8,7 milhões de passageiros no mês, melhor resultado da série histórica.

Por Fernanda Pereira

19/09/2025 às 14:26 - Atualizado em 19/09/2025 às 14:36

Ver resumo

Foto: Divulgação

Notícias de Brasil – A aviação brasileira completou em agosto 12 meses consecutivos de crescimento no transporte de passageiros, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O movimento totalizou 11,2 milhões de viajantes, somando voos domésticos e internacionais — o melhor desempenho já registrado para o mês.

PUBLICIDADE

No mercado interno, 8,7 milhões de pessoas foram transportadas, alta de 8,5% em relação a agosto de 2024 e o maior número da série histórica iniciada em 2000. Já o setor internacional registrou 2,4 milhões de passageiros, crescimento de 12,9% na mesma base de comparação.

A demanda (RPK) e a oferta (ASK) também tiveram avanço: no mercado doméstico, aumentaram 11% e 6,5%, respectivamente. Nos voos internacionais, a demanda cresceu 13,3% e a oferta, 11,7%.

PUBLICIDADE

Apesar do bom desempenho no transporte de passageiros, o segmento de cargas recuou. Em agosto, foram movimentadas 38 mil toneladas em voos nacionais (queda de 10,1%) e 73,7 mil toneladas no mercado internacional (recuo de 3,3%).

Leia mais: PF prende colombianos no Aeroporto de Tabatinga tentando embarcar com mais de 6,4 kg de cocaína

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Esporte

Do treino ao ringue: Proking revela novos talentos do MMA amador em Manaus

Evento reúne seis academias, lutas empolgantes e estrutura de ponta neste sábado (20), prometendo emoção e valorização do esporte amazonense.

há 4 minutos

Brasil

Toffoli dá dez dias para Câmara se manifestar sobre PEC da Blindagem

Líderes do PT, PSB e PSOL entraram com ação para suspender tramitação.

há 5 minutos

Amazonas

Polícia Militar do Amazonas captura dois foragidos da Justiça em Lábrea

Um condenado por estupro de vulnerável e outro com documentos falsos foram presos em ações distintas na noite de quinta-feira

há 25 minutos

Amazonas

MP-AM constata graves problemas estruturais em escola indígena de Manaquiri

Entre os problemas, destacam-se: ausência de bebedouros, banheiros e sistema de ventilação.

há 28 minutos

Amazonas

Justiça condena réu por desmatamento e determina recuperação de área degradada na Amazônia

Decisão em Lábrea (AM) obriga acusado a recuperar 166 hectares devastados e pagar indenizações por danos ambientais

há 31 minutos