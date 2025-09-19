Aviação brasileira tem 12 meses de alta e bate recorde em agosto

Notícias de Brasil – A aviação brasileira completou em agosto 12 meses consecutivos de crescimento no transporte de passageiros, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O movimento totalizou 11,2 milhões de viajantes, somando voos domésticos e internacionais — o melhor desempenho já registrado para o mês.

No mercado interno, 8,7 milhões de pessoas foram transportadas, alta de 8,5% em relação a agosto de 2024 e o maior número da série histórica iniciada em 2000. Já o setor internacional registrou 2,4 milhões de passageiros, crescimento de 12,9% na mesma base de comparação.

A demanda (RPK) e a oferta (ASK) também tiveram avanço: no mercado doméstico, aumentaram 11% e 6,5%, respectivamente. Nos voos internacionais, a demanda cresceu 13,3% e a oferta, 11,7%.

Apesar do bom desempenho no transporte de passageiros, o segmento de cargas recuou. Em agosto, foram movimentadas 38 mil toneladas em voos nacionais (queda de 10,1%) e 73,7 mil toneladas no mercado internacional (recuo de 3,3%).

