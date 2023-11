CMM recebe iluminação temática em alusão à campanha ‘Novembro Azul’

A Câmara Municipal de Manaus (CMM) ganhou, nesta quarta-feira (1º/11), iluminação especial em alusão ao Novembro Azul. O objetivo é fortalecer a campanha, que busca sensibilizar os homens sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata.

“A exemplo do que já fizemos anteriormente, quando fortalecemos outras campanhas como o Outubro Rosa, desta vez não seria diferente. Ampliar o debate, combater o preconceito e reforçar a importância do exame para detecção da doença também é papel do Poder Legislativo Municipal”, destacou o presidente da CMM, vereador Caio André (Podemos).

Como parte das ações de conscientização ao Novembro Azul, a TV Câmara (canal aberto 6.3) e a Rádio Câmara (105.5 FM) exibem, na próxima semana, uma edição temática do PodCâmara. O programa recebe o médico oncologista Washington Júnior, que vai conversar com o jornalista Lucas Raposo sobre cuidados com a saúde masculina.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de próstata é o segundo tipo mais incidente na população masculina em todas as regiões do país, atrás apenas dos tumores de pele não melanoma.

No Brasil, estimam-se 71.730 novos casos de câncer de próstata por ano para o triênio 2023-2025. Atualmente, é a segunda causa de óbito por câncer na população masculina, reafirmando sua importância epidemiológica no país.

