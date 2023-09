Como instalar o TikTok: o guia passo a passo para iniciantes

Se você está ansioso para expressar sua criatividade e deseja se juntar à comunidade global do TikTok, então, está no lugar certo. Neste guia, você vai descobrir como instalar o TikTok e, logo em seguida, mergulhar no universo de vídeos divertidos. Vamos começar?

Escolha a plataforma certa

Primeiramente, identifique o tipo do seu dispositivo. O TikTok está disponível tanto para iOS quanto Android. Assim que souber, acesse a loja de aplicativos adequada.

Abra a loja de aplicativos

No seu dispositivo, abra a respectiva loja de aplicativos. Se for um iPhone ou iPad, vá para a App Store. Caso seja um Android, a Google Play Store é sua parada.

Pesquise “TikTok”

Agora, no campo de busca, digite “TikTok”. Ao aparecer o ícone, toque para iniciar o processo de instalação.

Faça o download

Toque em “Baixar” ou “Instalar”. Enquanto o app é baixado, aguarde alguns instantes. O tempo varia de acordo com a velocidade da sua conexão.

Abra o TikTok

Ao concluir o download, abra o aplicativo. Uma tela animada de boas-vindas te receberá.

Crie sua conta

Agora, você precisa de uma conta. Pode se inscrever com seu número, e-mail ou até mesmo pelo Facebook ou Google. Complete os passos indicados.

Explore o feed

Ao entrar, você se deparará com um mar de vídeos. Assista a alguns e siga as contas que lhe agradarem.

Grave seu primeiro vídeo

Quando estiver pronto, toque no ícone de “+”. Grave seu vídeo ou selecione um arquivo da galeria. O app oferece várias ferramentas de edição. Use-as para adicionar um toque especial ao seu conteúdo.

Adicione legendas e hashtags

Com o vídeo pronto, adicione uma legenda cativante e algumas hashtags. Elas aumentam a visibilidade do seu vídeo na plataforma.

Compartilhe seu vídeo

Toque em “Publicar”. Em instantes, seu vídeo estará no ar.

Explore e interaja

Dedique tempo para interagir. Curta, comente, compartilhe. Este é o espírito do TikTok.

Mantenha-se atualizado

O TikTok evolui constantemente. Portanto, mantenha seu aplicativo sempre atualizado.

Fique consciente da privacidade

Ajuste suas configurações de privacidade. Decida quem pode ver e interagir com seus conteúdos.

Divirta-se!

O TikTok é uma festa da criatividade. Divirta-se e deixe sua personalidade brilhar!

Compartilhe com amigos

E, para finalizar, convide seus amigos. Mostre-lhes o quanto o TikTok pode ser divertido!

Com as ferramentas em mãos e as dicas deste guia, você está pronto para fazer sucesso no TikTok. Solte sua imaginação e aproveite cada momento!

Redação Site On