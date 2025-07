Conferência reúne jovens para momentos de fé e propósito em Manaus; saiba como participar

Notícias de Manaus – A Conferência Forjados 2025 – “Movendo o Céu” acontecerá nos dias 15 e 16 de agosto com uma proposta de unir fé, propósito e ação prática na vida de adolescentes, com foco no fortalecimento das comunidades e da espiritualidade juvenil. O evento é promovido pela Assembleia de Deus – Área 73, em parceria com a Rede de Adolescentes Forjados (RDA Forjados).

Inspirado no texto bíblico de 2 Crônicas 7:14, o evento propõe uma espiritualidade que vai além dos discursos, buscando a concretização de valores em atitudes práticas. A programação inclui ministrações voltadas às questões da adolescência, momentos de oração, bandas gospeis locais, além de gincanas e dinâmicas coletivas, que incentivam a transformação pessoal, o crescimento espiritual e o engajamento social dos participantes.

Com ingressos a R$ 15 no primeiro lote, disponíveis por meio de plataforma online, o evento também promove o fortalecimento dos laços entre os participantes, oferecendo pulseiras e camisetas temáticas que serão distribuídas no local. Entre os apoiadores do evento estão marcas locais como GBC Marcas, Áquila Telecom, FF Driver, CHS Irmãos à Obra e Eco Comunicação, que reconhecem a importância do evento como uma oportunidade de investir em formação juvenil e impacto social.

“A expectativa é que os adolescentes compreendam que a fé exige ação. Não basta apenas pedir — é preciso se levantar e agir com propósito”, afirma Otávio Abreu, líder da Rede de Adolescentes da igreja e um dos organizadores do evento.

Com quase 26 anos de atuação em Manaus, a Área 73 tem um histórico consolidado na promoção de eventos voltados à vivência da fé cristã. A Conferência Forjados reforça esse compromisso ao ampliar o alcance das ações direcionadas à juventude e criar um ambiente seguro e inspirador para a formação de futuros líderes espirituais.

O pastor Dr. Fanuel Santos, titular da igreja, destaca que o evento vai além da realização de um encontro. “Investir em uma geração cercada por distrações é um ato de fé e responsabilidade. Acreditamos que, com orientação, esses adolescentes podem ser os líderes que transformarão a sociedade, tornando-se futuros homens e mulheres de destaque. Para alcançarmos esse objetivo no céu, é essencial iniciar movimentos como este na terra”, afirma o pastor.

Além dos apoiadores já confirmados, a organização do evento está aberta a novas parcerias. Empresas interessadas em apoiar e contribuir para o sucesso da Conferência Forjados podem entrar em contato através do e-mail [email protected] para explorar oportunidades de patrocínio.

As pulseiras de acesso podem ser adquiridas no site: loja.infinitepay.io/boostcomunica. Mais informações estão disponíveis no Instagram oficial: @rda.forjados.

Com informações da assessoria