Domingo Aéreo 2025 promete atrair milhares de visitantes à Base Aérea de Manaus

Evento reúne aeronaves militares, atividades culturais e serviços gratuitos em dia de lazer para toda a família.

Por Jhon Lobato

02/10/2025 às 14:23

Foto: Divulgação FAB

Notícias de Manaus – O tradicional Domingo Aéreo chega à sua 4ª realização pós-pandemia,neste domingo (5), no pátio operacional da Base Aérea de Manaus (BAMN), na Avenida Rodrigo Otávio, 770 – crespo, Zona Sul. O local será transformado em um grande parque de exposição tecnológica e cultural, com destaque para as aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) e demais forças armadas.

Conhecido também como “Portões Abertos”, o evento vai reunir aviões e helicópteros utilizados em missões pela Amazônia, além de aeronaves de empresas privadas que atuam no táxi aéreo. Entre os destaques confirmados estão modelos como o C-105 Amazonas, o C-97 Brasília, o C-98 Grand Caravan e o imponente H-60 Black Hawk, que chamam atenção pelo porte e tecnologia embarcada.

Foto: Divulgação FAB

Além do espetáculo aéreo, o Domingo Aéreo oferece uma série de ações sociais gratuitas, como emissão da Carteira de Identificação Nacional (CIN), cortes de cabelo, esmaltação e exames clínicos realizados por profissionais do Hospital de Aeronáutica de Manaus (HAMN) e instituições parceiras. Será sorteado ainda o acesso ao simulador do C-105 Amazonas, proporcionando aos visitantes a sensação real do treinamento dos pilotos da FAB.

A programação conta com a parceria de instituições como FUNATI, SENAC e SESC, responsável pela arrecadação de alimentos não perecíveis por meio do programa Mesa Brasil. Dois hangares serão utilizados para abrigar apresentações culturais, exposição de viaturas e equipamentos militares, além da tradicional feirinha do empreendedor, com produtos variados.

Foto: Divulgação FAB

As crianças também terão espaço garantido, com uma ampla área de diversão repleta de brinquedos, brincadeiras e a presença do mascote oficial da Força Aérea, o simpático Fabinho, que promete interagir com o público durante todo o dia.

Localizada no bairro Crespo, zona sul de Manaus, a Base Aérea receberá os visitantes das 9h às 17h. A organização recomenda o uso de chapéu, protetor solar e hidratação constante, especialmente para idosos e crianças, garantindo conforto e segurança ao longo da programação.

