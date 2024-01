Entenda por que a Coreia do Norte pode estar se preparando para a guerra nuclear

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, anunciou esta semana a Coreia do Sul como seu “principal inimigo”, dissolvendo agências de cooperação e reunificação e ameaçando iniciar uma guerra caso seu território seja violado, mesmo que “0,001 milímetro”. Além disso, a Coreia do Norte realizou testes de drones nucleares subaquáticos como resposta a exercícios militares conjuntos da Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão.

Os testes do sistema de drones, denominado Haeil 5-23, foram conduzidos na costa leste do país, em resposta aos exercícios militares dos três países mencionados. O governo norte-coreano justificou os testes como uma medida defensiva diante das atividades hostis da marinha dos EUA e seus aliados.

A mudança na relação entre as Coreias marca um cenário tenso, pois Kim Jong-un declarou a Coreia do Sul como o “principal inimigo”, fechou agências de cooperação e fez ameaças de invasão durante um eventual conflito.

Analistas apontam que a classificação da Coreia do Sul como “principal inimigo” representa uma mudança significativa, eliminando canais de comunicação que antes existiam para controlar possíveis conflitos armados. A retórica agressiva aumenta a possibilidade de um conflito militar, o que poderia ter repercussões mais amplas.

Especialistas observam que a Coreia do Norte, ao se aproximar de Moscou e fornecer mísseis para a guerra na Ucrânia, busca apoio internacional para seus objetivos. Enquanto isso, a Coreia do Sul adota uma postura firme em resposta a qualquer provocação, o que intensifica os riscos de um possível confronto.

Com a atual escalada de tensões, analistas acreditam que os dois países estão em um momento crítico, com uma crescente possibilidade de serem arrastados para um conflito armado. A comunidade internacional observa com apreensão os desdobramentos dessa crise, que pode ter impactos significativos na estabilidade da região.