Governo Lula deixa aliança internacional sobre Holocausto e recebe críticas de Israel por “falha moral”

Notícias de Política – O governo brasileiro decidiu se retirar da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto (IHRA), organismo que reúne países e especialistas com o objetivo de preservar a memória das vítimas do Holocausto e promover a educação contra o antissemitismo. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo nesta sexta-feira (25).

A saída do Brasil da aliança ocorre dias após o governo Lula formalizar sua adesão à ação movida pela África do Sul contra Israel na Corte Internacional de Justiça (CIJ), que acusa o governo israelense de violar os direitos humanos na Faixa de Gaza, em meio ao atual conflito com o grupo Hamas.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores (MRE) justificou a adesão ao processo alegando que a comunidade internacional testemunha “de forma rotineira, graves violações de direitos humanos e humanitários” na região, e que o Brasil “não pode permanecer inerte diante das atrocidades em curso”.

Críticas de Israel

A saída do Brasil da IHRA gerou forte reação de Israel. Em comunicado publicado na rede social X (antigo Twitter), o Ministério das Relações Exteriores israelense classificou a decisão como “uma demonstração de profunda falha moral”.

“Em um momento em que Israel luta por sua própria existência, voltar-se contra o Estado judeu e abandonar o consenso global contra o antissemitismo é imprudente e vergonhoso”, diz a nota oficial.

Crise diplomática agravada

A decisão do governo brasileiro ocorre em um contexto de já acirrada tensão diplomática com Israel. Em fevereiro deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) causou indignação ao comparar a atuação do governo israelense na Faixa de Gaza ao Holocausto, afirmando que o que ocorre com os palestinos é “semelhante ao que Hitler fez com os judeus”.

A declaração provocou forte reação do governo de Tel Aviv. O chanceler israelense, Israel Katz, convocou o embaixador brasileiro, Frederico Meyer, para uma reprimenda pública e declarou Lula como “persona non grata” em Israel até que o presidente se retratasse — o que não ocorreu. Em resposta, o Itamaraty chamou o embaixador de volta ao Brasil.

Com a saída da IHRA e a adesão ao processo na CIJ, a relação entre os dois países atinge um dos momentos mais críticos desde o início da guerra em Gaza, em outubro de 2023, após os ataques do Hamas.