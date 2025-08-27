Mais de 10 presos fogem de delegacia e buscas estão em andamento no interior do Amazonas

Notícias do Amazonas – Uma fuga de detentos na delegacia do município de Eirunepé, a 1.160 km de Manaus, gerou preocupação na comunidade.

Na noite de segunda-feira, 25 de agosto, mais de 11 presos conseguiram escapar da carceragem, e a Secretaria de Segurança Pública (SSP) já emitiu uma nota oficial sobre o ocorrido.

As circunstâncias da fuga estão sendo investigadas, e a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar e a Guarda Municipal, está realizando buscas intensivas para recapturar os foragidos.

A população local é alertada para que mantenha a atenção redobrada, pois os detentos representam um risco à segurança.

Além disso, a SSP orienta que qualquer informação sobre o paradeiro dos fugitivos deve ser comunicada pelo telefone 181, serviço de denúncias anônimas.

A identidade dos denunciantes será mantida em sigilo, garantindo a segurança dos cidadãos que colaborarem.

É importante ressaltar que a fuga ocorreu enquanto um dos detentos, de 25 anos, apresentava problemas de saúde e foi encaminhado a uma unidade hospitalar, onde faleceu. As causas do óbito estão sendo apuradas.

A população de Eirunepé deve permanecer em alerta e reportar qualquer atividade suspeita. A equipe de segurança pública continua mobilizada para garantir a segurança da comunidade e trazer os fugitivos de volta à custódia.