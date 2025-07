Ministério Público cobra melhorias de acessibilidade nos Cras de Manaus

Notícias do Amazonas – O Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) abriu um inquérito civil público para investigar a falta de acessibilidade em diversos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) mantidos pela Prefeitura de Manaus, sob gestão do prefeito David Almeida. A medida foi formalizada por meio de portaria publicada no Diário Oficial do órgão, assinada pelo promotor de Justiça Vitor Moreira da Fonsêca.

Segundo o MP, os equipamentos públicos localizados nos bairros Cachoeirinha, Jorge Teixeira-Prourbis, Terra Nova, União, São José IV, São José III, Compensa I, Crespo, Redenção e o Centro de Acolhimento Emergencial Gecilda Albano Peçanha apresentam graves deficiências estruturais que comprometem o acesso e o atendimento adequado a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Dentre as irregularidades constatadas em diligências presenciais realizadas pelo MP-AM, estão a ausência de espaços sinalizados com o símbolo internacional de acessibilidade, a falta de cadeiras de rodas disponíveis, e banheiros que não atendem às dimensões ou mobiliário exigidos para uso por pessoas com deficiência.

A instauração do inquérito baseia-se no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Federal nº 13.146/2015), que garante o direito à acessibilidade como condição fundamental para o exercício pleno da cidadania. O MP destaca que a acessibilidade não se resume apenas a rampas ou elevadores, mas envolve também o acesso a serviços, informações e estruturas com segurança e autonomia.

Além disso, o Ministério Público requisitou à Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) informações sobre a inclusão de medidas no Plano Plurianual (PPA) voltadas à acessibilidade nos serviços oferecidos, como CadÚnico, Programa Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC), especialmente no atendimento domiciliar a idosos e pessoas com deficiência.